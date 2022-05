Zacatecas tiene un acumulado histórico de 2 mil 883 personas desaparecidas

Por: CLAUDIA BELMONTES •

Luego de que se diera a conocer este lunes que México superó los 100 mil desaparecidos, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno) indicaba que, a las 15:35 horas del 17 de mayo, Zacatecas tenía un acumulado histórico de 2 mil 883 personas con reporte de desaparecida o no localizada.

- Publicidad -

Ricardo Bermeo Padilla, acompañante solidario de los colectivos de familiares de personas desaparecidas, desde 2011, señaló que este año se ha visto una disminución en cuanto a personas clasificadas como no localizadas, mientras que, por mucho, 2021 fue el año en el que se incrementaron más los números.

Desde 2007 se

registraron 4 mil 353

personas desaparecidas;

han sido encontradas

mil 800, 212 sin vida

«El año pasado estuvo muy alto comparativamente con otros periodos pasados. Equivale a otros cuatro o cinco años de otro momento de las desapariciones. Este fenómeno de las desapariciones comienza a marcarse en 2007, y 2021 es equivalente a sumar desde 2007 hasta 2011 o 2012».

Señaló que, desde que se comenzó con estos conteos, en 2007, en Zacatecas se tiene registro de 4 mil 353 personas desaparecidas y no localizadas, de las que se han encontrado aproximadamente mil 800, 212 sin vida, y el resto con vida.

Sin embargo, destacó que, si no se tiene el análisis del contexto, no se puede conocer cómo han sido encontradas o cuáles han sido las condiciones y así tener una imagen más clara de lo que está sucediendo y cuáles son los resultados que se están obteniendo para poder modificar las políticas públicas en materia de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas.