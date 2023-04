Aplazan a septiembre las discusiones de la iniciativa de ley minera

Ciudad de México. Con el argumento de que no hay prisa por aprobarla y no queremos frenar las inversiones , la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados pospuso hasta septiembre la discusión de la reforma a la Ley Minera, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca cancelar concesiones si las empresas no cuentan con permisos de uso para agua en minas y en la que se tipifican delitos ambientales.

Horas antes, el coordinador de Morena, Ignacio Mier Velazco, definió como prioridad de su grupo aprobar la reforma este mes; el presidente de la comisión, Manuel Rodríguez González, dijo que ante las críticas al alcance del proyecto habrá sesiones de parlamento abierto para escuchar a empresarios, funcionarios y expertos, incluso anticipó que la iniciativa seguramente tendría modificaciones.

No habrá sorpresas , dijo en entrevista después de una reunión de trabajo y una vez que se suspendió la convocatoria para una sesión conjunta con la Comisión de Economía, a la que también se envió la iniciativa presidencial.

Rodríguez González agregó que se realizarán los foros necesarios porque se quiere que una reforma tan relevante cuente con el mayor respaldo posible. Hay que escuchar, por supuesto, a la industria, es decir al sector privado, a investigadores, científicos, académicos, al sector social y también al sector público.