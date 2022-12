David Monreal, gobernadoras y gobernadores de la 4T respaldan la reforma electoral aprobada

Por: La Jornada Zacatecas •

Por medio de un desplegado, David Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas, así como mandatarios estatales de la 4T, se pronunciaron “a favor de las recientes reformas que en materia electoral fueron aprobadas por el Congreso de la República”.

Expusieron que “ante la afirmación simplista de que el INE no se toca, expresamos que esta institución no resiste la prueba de autonomía, mucho menos de elecciones limpias; como árbitro no ha visto lo que todo el público ha visto en la cancha electoral”.

Agregaron que “todas las instituciones públicas tienen su origen en la voluntad popular, por lo que pueden y deben ser reformadas mediante los mecanismos democráticos contemplados en nuestras propias leyes para hacerlas más eficaces, menos costosas y más cercanas a los intereses de una sociedad inmersa en una profunda dinámica de transformación como la nuestra”.

Sostuvieron necesaria la renovación para hacer frente a las nuevas circunstancias, sobre todo en temas importantes “como el mecanismo para elegir a los representantes populares”.

Manifestaron su sujeción a la demanda popular que exige instituciones y procesos electorales “menos onerosos para la sociedad”, los cuales “mantengan su autonomía y reflejen de forma transparente y ágil la voluntad ciudadana expresada en el voto”.