Denuncian irregularidades durante el proceso electoral de la unidad de Derecho en la BUAZ

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Urnas “embarazadas”, coacción al voto, apoyo financiero a candidatos y planillas, prebendas escolares (mejor calificación) y agresiones verbales, son algunas de las prácticas que se denunciaron en el proceso electoral de la Unidad Académica de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), donde se eligieron consejeros universitarios, consejeros de área y consejeros de unidad; “aquí nos enseñan a ser corruptos”, afirmaron estudiantes.

En el transcurso de la jornada electoral, estudiantes afines a tres planillas distintas protagonizaron conatos de pelea e insultos verbales, pues unos a otros se acusaron de “embarazar” urnas con la anuencia de los funcionarios de casilla.

En ese sentido, docentes y alumnos mostraron una actitud hostil por la presencia de medios de comunicación e incluso pretendieron expulsarlos del inmueble, hasta que personal de la Comisión Electoral de la BUAZ les explicó que estos podían realizar su trabajo y grabar video sin impedimentos.

Un estudiante de Derecho, quien solicitó anonimato, denunció que los docentes y directivos de esta unidad académica se dedicaron a corromper el proceso y a los propios alumnos, lo que resulta incongruente con la formación de futuros profesionistas en el área de la abogacía.

Comentó que fungió como representante de casilla y, al vigilar la cantidad de boletas que se entregaban, y cuántas se ingresaban a las urnas, otro alumno le arrebató su registro y los directivos lo permitieron.

“Todo esto cambia la manera de ver el Derecho en Zacatecas. Uno aquí en la escuela se está formando para ser una persona de bien, que se rompa el estigma que hay sobre los abogados, pero no se puede porque los mismos que nos enseñan son los mismos que nos meten en la corrupción”, expresó.

“Algunos queremos ser personas íntegras, pero con este sistema y estas personas en la dirección no se puede, te arrastran a ese mundo. Un maestro me dijo que me fuera con él para apoyar su planilla porque había línea desde arriba y no se iba a poder hacer nada”, agregó.

Es decir, cuestionó que los docentes se hayan dedicado a incitar y a acosar para favorecer a los candidatos de la dirección, pero “la democracia la están transformando en algo tan corrupto que da impotencia por no saber qué hacer”.

“Es lo que da más coraje, que desde la Universidad nos enseñan a ser corruptos, porque hasta las personas que están repartiendo las boletas, los funcionarios de casilla, están coludidos y dan más boletas de las que deberían dar”.

También opinó que es incongruente que en clases los maestros emitan discursos sobre ética, ser personas de bien, etcétera, pero en el proceso electoral “están los mismos maestros incitando a los alumnos a votar por Unidad (el nombre de la planilla)”.

Por último, denunció que la dirección de la Unidad Académica de Derecho otorgó recursos financieros a sus candidatos para que estos realizaran desayunos para más de 100 personas, lo cual es imposible de pagar para grupos estudiantiles.

Por otra parte, Miguel Jáquez Salazar, integrante de la Comisión Electoral de la BUAZ, informó que no hubo incidentes mayores durante la jornada electoral, excepto algunas situaciones álgidas entre los estudiantes.

“No obstante, estamos tratando de que haya orden. Les hemos pedido que presenten documentos para reportar incidentes, pero no ha habido gran cosa. Ha habido confrontaciones verbales y hemos logrado contenerlas”, dijo.

Refirió que todas las planillas tienen sus representantes de casilla para que realicen las acciones que correspondan a situaciones que pudieran afectar a los intereses de sus candidatos, pero “es lógico que en un proceso electoral haya esta efervescencia política”.