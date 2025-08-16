El Ministerio de la Soledad [Premio Nacional de Poesía de San Juan del Río 2025]

Por: BEATRIZ PÉREZ PEREDA •

La Gualdra 679 / Poesía / Literatura

- Publicidad -

La soledad es cosa mía, resplandece en todo lo que amo.

Guillermo Fernández

En enero de 2018, la primera ministra de Reino Unido anunció la creación de una dependencia gubernamental especial para mitigar un problema social en ascenso, así surgió en el mundo el primer Ministerio de la Soledad.

La noticia puede ser consultada en varios sitios de internet.

1

Seis días antes

fue domingo

y George Bell movió su auto por última vez

de una acera a otra

para evadir la multa

Ciento cuarenta y cuatro horas pasaron

para que el olor a muerte tocara la puerta vecina

accionara la llamada de alerta

y la pregunta:

¿Cuántos días lleva ese auto sin moverse?

Era julio

y en mi experiencia

muchas cosas tristes ocurren bajo el amparo del verano

El cuerpo de George esperó en la sala

escogió de mortaja la sucia alfombra de siempre

Vivía solo

hijo único

no esposa

no hijos

Y a esas alturas tampoco amigos

En su ciudad

más de cincuenta mil personas al año mueren como él

solísimos

En los últimos momentos

el silencio tomó su mano

la oscuridad cerró sus ojos

y la soledad entonó himnos funerales

Bell tenía setenta y dos años

y en el baño un calendario detenido en 2007

Su muerte accionó una inquietante maquinaria

de hombres también solos

a quienes sostiene la industria de la muerte

y que acompañarían su largo camino hacia el ritual de fuego

que consumiría al fin

su corazón deshabitado

su casa sola

3

Síndrome Diógenes

Los bomberos no sólo apagan incendios

o los provocan

a veces derriban puertas

para que el orden vuelva

a donde la muerte

ha extendido sus dominios

Dentro

en ese oxímoron de casa

vacía y repleta al unísono

compras y basura se repetían

como en un laberinto de cristal:

George compraba sin memoria

fundas para el burro de planchar

y luces de navidad

Se resistía a tirar cajas

tickets

la comida dentro de la nevera descompuesta

favorita de las cucarachas

y decenas de calcetines deportivos sin usar

Lo acumulaba todo

días

soledad en cada uno de sus órganos envejecidos

las postales de amigos a los que nunca respondió

También hubo una acumulación de silencios

cada vez que alguien alzó el teléfono para preguntar

¿Conocías a George Bell, Big George?

Al cerrar la cremallera de la bolsa forense

su cuerpo pasó dos meses congelado

dos meses más sumados a una vida de hielo

en una esquina de condominios

y vecinos hartos de la plaga de chinches

4

Contrario a lo que se piensa de los solos

al morir

son asunto de muchísimas personas

Nunca nadie se percató tanto de su ausencia

como cuando muertos

ni hubo urgencia por justificar sus vidas

sino para rellenar formatos y finiquitos

Los solísimos

que son grises sin el coraje para un color

indecisos ante la luz

pálidos de gracia como las paredes sin mácula

Los que visten siempre igual

porque los días son todos iguales

y cierran sus oídos a la elevada música del deseo

Los solitarios

que juegan a sostener la mirada frente al espejo

Esos que causan estrés laboral a los burócratas del féretro

y estropean el café del mediodía

con sus huellas irreconocibles

y sus dentaduras sin registro y sin sonrisa

A los que la muerte despoja de su capa de invisibilidad

Contrario a lo que se cree

los solos no pueden morirse y ya

morir como pasaron la vida: sin ser notados

sin alboroto

transparentes a la mirada de los demás

los ocupados

los que sí saben bailar

y han apañado pareja de baile

los de domingos atareados

¿Barbacoa o carne asada?

Un volado: ¿casa de los suegros o mis padres?

Pero no

a los solos habremos de castigarlos

por morir sin soltar su soledad

con años de trámites inútiles

un remate vergonzoso

y edictos en periódicos baratos

preguntando si alguien

sólo uno

con uno basta

conoció su rostro

o recuerda su nombre

6

Los detectives de la muerte

revisan las viviendas de los solos

buscan pruebas de quiénes fueron

qué posesiones ocultaron en lo profundo del closet

o en el horno de la estufa

La razón del porqué nadie los busca

los extraña

porqué el apellido en su sangre

fue borrándose hasta la orfandad

Para ellos todo es “normal”

los secretos que un pecho acumuló

entre paredes de falso plafón

“cotidiano”

una mujer tan llena de cosas y objetos

que murió de pie

sin suelo donde acomodar su cansancio

“habitual”

las pulgas que se quedan en la ropa

mientras cartografían esos metros cuadrados

mirando el cielo arruinado de las casas

Y la gangrena feroz

que siempre empieza en los ojos

sin remisión

hasta comerse el corazón agrandado

para que se apilen sin tropezarse los asombros

Nadie más podría hacer este trabajo

sólo ellos

la “gente dispuesta a entrar a estos departamentos nauseabundos”

los detectives de la muerte

una especie apenas distinta de los solos

una que aprendió el arte del camuflaje

oculta bajo la máscara de la eficiencia

Beatriz Pérez Pereda (1983, Villahermosa, Tabasco). Obtuvo el Premio Nacional de Poesía de los Juegos Florales San Juan del Río 2025, el Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer para obra publicada 2023 y el Premio Nacional de Poesía Carmen Alardín 2022, entre otros. Sus libros más recientes son: Bolero fácil (Ujat 2025), Persona no humana (CONARTE, 2022) y Crónicas hacia Plutón (ITAC, 2022), su obra está incluida en Signos Oscuros de mi boca extraña, Antología de poesía mexicana reciente, Selección de Jorge Esquinca y Kenia Cano (Bonobos Editores, 2024). En 2025 fue distinguida por el Ayuntamiento de Villahermosa con la presea Blancas Mariposas en reconocimiento a su trayectoria en el arte y la cultura.