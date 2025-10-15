Zacatecas, entre los pocos estados que resistieron la caída de remesas por política antimigrante de Trump

Por: RAYMUNDO CÁRDENAS VARGAS •

Mientras 23 entidades del país registraron caídas en la recepción de remesas durante el primer semestre de 2025, el envío de dinero a Zacatecas por parte de nuestros compatriotas radicados en el extranjero, se ubicó entre los pocos estados que lograron mantener estabilidad, con un ligero incremento de 0.2 por ciento respecto al año anterior, de acuerdo con cifras del Banco de México (BdeM).

El informe del banco central revela que la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump -marcada por deportaciones masivas, redadas y la próxima imposición de un impuesto de uno por ciento a las remesas-, ha impactado severamente los envíos de dinero que millones de familias mexicanas reciben desde el extranjero.

En el primer semestre del año, el flujo nacional de remesas cayó 5.6 por ciento, al pasar de 31 mil 326 millones de dólares a 29 mil 558 millones. Sin embargo, Zacatecas, tradicionalmente uno de los principales receptores de divisas enviadas por migrantes, logró sortear la tendencia negativa y mantener prácticamente sin cambios los recursos enviados por sus connacionales en Estados Unidos.

Los estados más golpeados fueron Ciudad de México y Sinaloa, con desplomes de 25.5 y 25.6 por ciento, respectivamente, seguidos de Nuevo León (–22.1), Estado de México (–19.7) y Quintana Roo (–16.9). En contraste, además de Zacatecas, entidades como Baja California (16.7 por ciento), Guerrero (4.4) y Oaxaca (1.5) reportaron incrementos moderados.

Analistas consultados advierten que las medidas impulsadas por la administración Trump, especialmente la One Big Beautiful Bill —que gravará las transferencias al extranjero a partir de enero próximo—, podrían afectar de forma más profunda la economía de comunidades que dependen de las remesas, particularmente en regiones rurales del centro y occidente del país.

De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del Inegi, en 2024 un millón 533 mil viviendas mexicanas recibieron remesas, cifra equivalente a 3.9 por ciento del total nacional, menor al 4.6 por ciento registrado dos años antes.

En este contexto, el leve incremento observado en Zacatecas representa un respiro frente a la tendencia nacional y refleja, según especialistas, la fuerte conexión de las comunidades migrantes zacatecanas con sus familias, así como una red de apoyo transnacional que resiste, al menos por ahora, los efectos de la política antimigrante de Donald Trump.