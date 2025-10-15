Pago justo al frijol, maíz y hortalizas; las protestas durante el paro nacional

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Productores zacatecanos se sumaron a la convocatoria nacional para el bloqueo de carreteras y toma de dependencias federales para exigir un pago justo al frijol, maíz y otras hortalizas; en la entidad, las protestas se realizaron en la carretera Zacatecas-Fresnillo, Zacatecas-Aguascalientes, así como en algunos municipios, así como en las instalaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

- Publicidad -

La movilización se llevó a cabo desde las 8 horas y se extendió hasta la tarde, lo que generó congestionamiento vial en las carreteras bloqueadas; además, los productores tiraron toneladas de cebolla morada y otros alimentos sobre el asfalto para expresar que preferían desperdiciar sus cultivos antes de recibir cantidades injustas.

Entre sus exigencias está el establecimiento del precio de garantía para el maíz y precios justos para otros granos, restaurar la Banca de Desarrollo Agrícola y la exclusión de los granos básicos del TMEC.

“Otro punto importante es el financiamiento. El campo se encuentra desprotegido. Queremos financiamiento oportuno, eficaz y que no esté fuera de tiempo También requerimos que, en conjunto con instituciones federales y el estado, junto con productores, empecemos a formar canales comerciales para la comercialización directa de nuestros productos porque los precios siguen siendo injustos”, expusieron.

Señalaron que los más afectados por esta situación son los productores y los consumidores; los primeros reciben un pago “de miseria” y los segundos compran productos con precios “exorbitantes”.

Por tanto, exigieron al gobierno federal y estatal recapaciten para que sus funcionarios realmente resuelvan los problemas que tienen los productores en el campo y que sean congruentes entre lo que dicen y lo que hacen.

“El exhorto es a nivel nacional, a la administración pública federal y de los estados y a la sociedad a que hagamos equipo. Aquí no hay colores, hay un proyecto de vida comandado por los productores porque la columna vertebral del mundo somos nosotros porque generamos vida a través de los alimentos”.

Durante la manifestación, leyeron un oficio que hicieron llegar a la presidencia de la República, en el que reiteran su inconformidad por los precios internacionales establecidos por la Bolsa de Chicago, ya que “pone en riesgo a nuestra economía”, y ante las condiciones de desventaja que impone el Tratado de Libre Comercio, solicitaron que se excluya el maíz, frijol y trigo.

Además, exigieron “que se revise la permanencia del sector agrícola dentro del TMEX priorizando la soberanía y el precio justo de los productores y establecer un mercado nacional regulada por el Estado con precios de garantía y apoyos directos que protejan el campo”.

En el caso concreto de Zacatecas, los productores también manifestaron su inconformidad por los nuevos decretos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en torno a las concesiones de agua, ya que eso limitará los metros cúbicos que podrán emplear para sus cultivos.

En ese sentido, exigieron al gobierno federal que se revise la situación del campo estado por estado, puesto que en Zacatecas el ecosistema es semidesértico, árido, y la limitación de metros cúbicos que establece la ley sería perjudicial para los agricultores en la entidad.

Asimismo, a nivel nacional organizaciones campesinas han promovido iniciativas, entre ellas Guillerm Cauich Durán, de la UNTA Yucatán, quien propone establecer un precio justo y remunerativo para los productos agrícolas que garantice la rentabilidad de la producción y la seguridad alimentaria del país, además de rear programas de créditos y financiamiento accesibles para los productores agrícolas, especialmente para los pequeños y medianos productores.

También plantea la implementación de programas de desarrollo rural sostenible que promuevan la conservación y restauración de suelos y agua, la reforestación y el manejo forestal sostenible y establecer mecanismos de participación para que los productores agrícolas puedan influir en la toma de decisiones y en la implementación de políticas y programas.

En lo que respecta a las estrategias de acción, propone la formación de Comités de Defensa del Campo (CDC) por estado y municipios, a fin de organizar y unir a los productores agrícolas en todo el país, y realizar una Gran Marcha Nacional con Maquinaria Agrícola e Implementos a la Ciudad de México.

“Convocamos a todos los sectores involucrados, incluyendo productores agrícolas, organizaciones campesinas, gobiernos estatales y municipales, y sociedad civil, a unirse para exigir un nuevo acuerdo nacional por la justicia social y el desarrollo sostenible del campo mexicano”, concluye.