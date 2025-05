Aumento a maestros será de 9 por ciento: Sheinbaum

Por: La Jornada •

Ciudad de México. Al reunirse con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación a propósito del día del Maestro, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que al primero de enero, vamos a dar nueve por ciento de aumento salarial global. Con un adicional, a partir de septiembre, uno por ciento más como reconocimiento a las maestras y a los maestros. “De verdad que ojalá pudiéramos dar más. Significa un presupuesto anual adicional de 36 mil millones de pesos. Este aumento que estamos dando”.

Asimismo, expresó su coincidencia “la injusticia que se cometió con la reforma a la Ley del Issste del 2007. Esta forma de pensión que se convirtió en retiro y que le quitó muchos derechos a todos los trabajadores del Estado, fue en contra de las y los trabajadores. Y quisiéramos nosotros hacer mucho más, pero a veces el presupuesto no alcanza. Lo que yo planteé hace algún mes más o menos, es que para todos aquellos que están en el décimo transitorio íbamos a congelar la edad de jubilación. Y lo que yo planteo hoy es que no solamente es eso, sino que nos sentemos” para buscar opciones.

Sheinbaum señaló que aun cuando no es petición de los sindicatos, “es un asunto que siempre lo he pensado. Las maestras y los maestros casi no tienen vacaciones. Porque cambió el calendario escolar. Y normalmente acaban las clases y todavía se quedan”.

Y antes de que inicie el calendario escolar, entran antes. Entonces, le sugerí al secretario de Educación Pública y le pareció bien. Y además hicimos un análisis de los calendarios escolares en todas partes del mundo. Les estamos dando una semana más de vacaciones a las maestras y a los maestros como parte de su trabajo.

Recordó quebrado ya firmó un decreto por el cual, en la mayoría de los casos no sólo va a haber congelamiento, sino disminución, quitas a todos los créditos que se dieron del Fovissste. Y nuestro objetivo es que ya no sólo se dé el crédito, sino que el Fovissste construya viviendas, porque el derecho no es el derecho a tener un crédito de vivienda, sino el tener una vivienda.

Aseveró que desde la campaña hizo un compromiso para “desaparecer la USICAMM (Unidad del Sistema para la Carrera de los Maestros) o USICAMM, como le quieran llamar. Y mi compromiso existe. ¿Por qué lo sustituimos? Yo no quiero que volvamos a una situación donde sea la SEP quien presenta una propuesta. Queremos que venga de las maestras y los maestros. Por eso el planteamiento es que vayamos a las escuelas para que en las escuelas se decida. Y lo que decidan las maestras y los maestros eso va a ser, porque nosotros no vamos a imponer nada. Creemos en las maestras y en los maestros para lo que significa la promoción“.