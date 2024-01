Poemas de ‘Tengo la boca llena de tierra’ [Buenos Aires Poetry, 2023]

Por: Araceli Rodarte •

La Gualdra 604 / Libros / Poesía

- Publicidad -

Pronóstico

Llorar a oscuras, con la habitación prendida, en la madrugada, justo sobre la línea del amanecer. Llorar sobre el desayuno, sobre el café, los bizqueces. No comer, no beber, no gritar. Llorar con la mano sobre la boca, quedo en gritos. Llorar tras una llamada, tras una película, tras una demolición del único parque que aún conservaba una banca en la que fuiste feliz. Llorar con las flores y ser rocío, cero río, ser o río. Llorar las A’s y la S’s; las perdidas C’s o cualquiera P que se escape en un coche último modelo. Llorar a bocanadas grandes, con el mar a distancia tocando la planta de los pies. Llorar en tornados, frente al abanico, con el calor seseante de Nayarit. Llorar angustioso, apático, simple, acusado de locura por tu propia madre. Ser desagüe, coladera, canal, río que se convierte en constelación de estrellas que se granizan. Congelar el llanto. Llamar al amigo, al primo, al sobrino, al sollozo. Sollozar para no berrear. Berrear para no gritar. Llorar a gritos, a puerta cerrada, a ballena abierta. Llorar por si sí, por si no, por si acaso. Llorar la duda y las confirmaciones. Aceptar el llanto de camino invertido; invertir el llanto del camino aceptado. Llorar por las calles, por las oficinas de trabajo, sobre las hojas, sobre las computadoras, sobre los botes de basura. Vomitar el llanto, hemorragiar las lágrimas, sumergir el sollozo. Que todo el mundo se hunda en agua de llanto, crear una barca gigante y quedarse fuera. Llorar ahogado, llorar comido, llorar desechado; ser parte del llanto de los peces, la pesadumbre que se pasa a los nietos, recesión económica a causa del llanto, crimen organizado a causa del llanto, poesía a causa firme del llanto. Llorar los sí, los no, los nunca. Llorar siempre la caída, la hundida, la despreciada y levantarse siempre. Llorar como Garrick, como Cortázar, Como Girondo. Llorar a Dios como Nietzche, a las personas como Marx, a lo absurdo como Camus cayéndose a pedazos de la colina. No dejar de vivir, no dejar de creer, no dejar de intentarlo, sucumbir ante las tentaciones, acelerar, romper el límite de velocidad, el límite de tiempo, las barreras del sonido a través del llanto y chocar contra el muro, el mismo muro, el nuevo muro, todo el muro. Despertar en pedazos y llorar, pegarte con lágrimas y llorar hasta secarte. Ser un tronco seco, una rama seca, las venas desérticas de todo lo evaporado y marchito del mundo. Llorar al mundo, sentirse minúsculo, hormiga de chapitas despintadas, llanto-chorro triste, muñeca en el abandono dentro del ropero de la abuela. Llorar a huracanes, a terremotos, a closets vacíos. Llorar la ropa dejada, la ropa nueva, la ropa rota. Perderse en el llanto de un pantalón nuevo, llorar las rozaduras, las manchas, las fiestas. Llorar en los cumpleaños, en las fúnebres fechas ante el altar. Llorar los premios, las canciones, los abrazos. Llorar en las reuniones de trabajo, en los parques; llorar en los acuarios, en el metro lleno de la hora pico. Llorar los muertos y los que viven. Llorar sus cánceres, sus leucemias, sus jamás. Llorarlos en cartas, en fotos, en audios, prometer(les)te el cambio de ira, el cambio de llanto, el cambio y llorarlo todo, y escribirlo todo.

Migraña

De lo dicho sin pensar;

lo callado, lo escondido

entre los cabellos, lo anunciado

en habitaciones, lo amanecido de noche

entre cantos y gritos, lo petrificado en la soledad,

lo amado con discreción entre los martes, lo cosido,

lo irónico de las letras y el apellido, lo triste

de lo sonreído de lo amedrentado, lo

casi olvidado, lo olvidado, lo

perdido, lo no pasado, lo

no hablado, lo no

escrito y el

silencio

Poema como grito para salvarnos de los sueños

Sueño serpientes

entierro esperanzas

aviso al mundo

No nos dejan salir

callo silencio

gritamos soledad

es el consultorio fauces

y esta noticia pérdida

Nos ha muerto

vidas sin un inicio

lo contenemos

Negamos todo

Nos dijeron “no hay nada”

negamos todo

vientres de huracán

el anuncio es “vacío”

Nos suscribimos

Revista para padres

llega cada mes

El correo llega

No abrimos nuestra puerta

Sombras de lo ido

Las ignoramos siempre

no hay guía en lo ciego

Dejamos de ser

Padres que no son padres

lo nunca sido

Hay bebés llanto

risa lluvia caliente

secreto de familia

Hay bebés que no son

y ni siquiera nacen

Debí gritar

los silencios nos comen

Debí gritar

Nada fue mejor

fuimos búsqueda terca

reclamos idos

Yo me volví silencio

Ella se tornó adiós

La ropa luego

mundo en la mochila

dejo mi vida

Y bien lo real:

Los bebés cambian todo

perfuman todo

la ropa se abandona

sin bebé que la cargue

Aviso al mundo

Nos dijeron “no hay nada”

sueño serpientes

Desborde

En

algunas

leves

ocasiones

quisiera

llorar

mucho

siempre

Sergio H. García (Nayarit, México. 1995). Poeta, editor y columnista. Autor de Que Ninguna tormenta se acerque (Crisálida Ediciones, 2021) y Tengo la boca llena de tierra (Buenos Aires Poetry, 2023).

https://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/la_gualdra_604