Eulalia Guzmán Barrón, identidad, pedagogía e historia regional

Por: RENÉ AMARO PEÑAFLORES •

La Gualdra 604 / Libros / Historia

- Publicidad -

Hay personajes en la historia de México que, a lo largo de su trayectoria, por un hecho particular, trascendente o no, quedaron estigmatizados de por vida. Es el caso de la antropóloga-historiadora, maestra-pedagoga Eulalia Guzmán Barrón. El descubrimiento de los restos del último rey azteca, Cuauhtémoc en 1949, en Ixcateopan, Gro., la marcó -para bien o para mal- por siempre, al margen de los cuestionamientos posteriores que satanizaron los hallazgos arqueológicos. Tal estigma veló otras acciones importantes que efectuó en su fructífera vida académica y que la mostraron como una mujer de grandes vuelos. Es el caso de su labor educativa en el contexto maderista-carrancista, Misiones Culturales de Vasconcelos y de la Escuela de la Acción en los años veinte y treinta. Ella escribió, analizó y explicó el por qué de la trascendencia de los procesos educativos que comenzaron a realizarse en el México revolucionario y que representaban el proyecto educativo-cultural de corte nacionalista-popular. La profesora Guzmán estaba convencida de que en las escuelas rurales, primarias, normales, escuela de la acción y en la escuela socialista, se forjaba una mexicanidad revolucionaria que debía fortalecerse para lograr la cohesión social y la legitimación política del régimen que se institucionalizaba paulatinamente y que prevalecería, con su matices e historicidad, aún en nuestros días.

En ello radica la importancia del reciente libro: ¡Yo no pido nada, nunca he pedido nada! ¡A mí todo me viene solo! Eulalia Guzmán Barrón y la escuela de la acción. Un ensayo Interpretativo, de Judith Alejandra Rivas Hernández (2023). Se trata, en palabras de Arturo Burciaga, de una investigación que se centra primordialmente en una trayectoria de vida y en la explicación de un método pedagógico desde la perspectiva de la historia de una mujer como Eulalia Guzmán, quien afirma y demuestra su labor como educadora en el contexto específico que le tocó vivir. Es una contribución a la historiografía biográfica y educativa al señalar las herramientas metodológicas, teóricas y empíricas que articulan otros campos del saber y de la práctica cotidiana en las escuelas públicas del México posrevolucionario. “Hay que fijar la atención en lo cultural, en los lindes de lo educativo como lo propone Henry Giroux (2004), quien recuerda que la pedagogía no sólo se enfoca en la construcción social de conocimientos, valores y experiencias (ad hoc con una escuela de la acción, en su momento histórico); también es una práctica performativa que se incorpora en interacciones vividas entre la educación, sociedad, textos y formaciones institucionales”. (p. 15) Pensar y teorizar a partir de lo pedagógico, “desde una perspectiva amplia y formal en el marco de la instrucción para la vida social, cotidiana y popular, y de políticas educativas, debates y espacios destacados para la enseñanza; es una manera de comprender la historia de la cultura educativa en México al poner en debate sus problemas desde instancias más tradicionales para situar las aportaciones de una mujer como Eulalia Guzmán dentro de un lado ‘oculto de la historiografía’”. (Idem.)

Judith Alejandra Rivas sostiene que hace falta reivindicar históricamente la figura de Eulalia Guzmán, “mujer extraordinaria, zacatecana por nacimiento” y feminista de la “primera ola”. Lo anterior, primero, desde de su terruño, para desde ahí observar cómo la figura de la profesora Guzmán pervive y reproduce cohesión social y sentidos de pertenencia (identidad); segundo, para colocar a un pueblito (San Pedro Piedra Gorda, cabecera de Cd. Cuauhtémoc) “nopalero, terregoso y taquero”, que coexiste hoy en los márgenes de la historia regional y local, y situarlo en la posición nacional que merece; y tercero, para analizar un punto nodal, la configuración de la pedagogía de la acción, desarrollada por ella en función de su práctica docente.

La autora del libro analiza, explica y da cuenta, con base en los planteamientos pedagógicos de Eulalia Guzmán, la importancia toral de la educación, de elementos pedagógicos que fomenta la Escuela de la Acción y que son concordantes con algunos planteamientos de la actual Nueva Escuela Mexicana (NEM). La única salida para recomponer el tejido social y la mexicanidad identitaria, frente a la preocupación por la “aculturación del espíritu del pueblo mexicano” y frente a la “amenaza latente de la americanización cultural”, era la educación. La problemática debía ser tratada activamente por los docentes en las aulas mediante una postura práctica (observacional y experimental) y reflexiva, con ello se formarían buenos ciudadanos, “respetuosos de las leyes”, garantes de una vida “cívica feliz”. Fortalecer el alma de nuestra raza, cultivando ciertos “valores espirituales” (amor, fraternidad y generosidad) que nos son propios, es posible “crear una cultura extraordinaria”, fundada en valores humanísticos.

En suma, Rivas Hernández concluye, tras el desglose analítico del “Informe pedagógico titulado la escuela de la acción” (1923), de Eulalia Guzmán, que la sensibilidad didáctica del docente es decisiva; ayer representaba la responsabilidad compartida con los padres de familia y el Estado; hoy lo es según la NEM con la sociedad civil, redes sociales y, nosotros agregamos, el mercado; todo está mediado por la reflexión: “Hay que seguir reflexionando y mejorando las prácticas docentes, ¿desde dónde? Desde donde sea: el cubículo, el mezquite, el aula, la dirección, la inspección, el escritorio, la pizarra, desde la caja de arena. A caminar que el camino se hace al andar”, arguye la autora siguiendo a Machado, cuyas palabras musicalizadas popularizó Serrat en 1969. Por último, cabe señalar: la Eulalia Guzmán feminista aún está pendiente.

*Universidad Autónoma de Zacatecas.

https://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/la_gualdra_604