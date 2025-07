Niega Godezac recursos para preparatorias privadas

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Autoridades del Gobierno del Estado advirtieron que no entregarán recursos al Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ) para sus preparatorias, ya que no hay responsabilidad financiera con estos planteles, además de que no hay certeza sobre la transparencia del ejercicio presupuestal de esta organización.

Omar Carrera Pérez, subsecretario de Concertación Política y Atención Ciudadana, informó que, en los últimos nueve años, el Gobierno del Estado le ha otorgado 30 millones de pesos a asociaciones dirigidas por el diputado federal José Narro Céspedes.

Por ejemplo, Autogestión Campesina del FPLZ recibió 27 millones 235 mil pesos por concepto de apoyo al pago de nómina, el Colectivo para la Equidad y Defensa de las Mujeres recibió 2 millones 460 mil pesos para nómina u equipamiento de una unidad médica y la Unidad de Capacitación y Rehabilitación Especial Emiliano Zapata 750 mil pesos.

Por su parte, el secretario general de gobierno, Rodrigo Reyes, señaló que el Gobierno del Estado no tiene responsabilidad en el financiamiento de estas preparatorias y no será posible atender esa petición a pesar de que mantengan el bloqueo de las instalaciones gubernamentales.

Refirió que la principal exigencia, el pago a los docentes de los Cendis, ya fue posible gracias al trámite que se hizo ante el gobierno federal, pero en el caso de las preparatorias, y al tratarse de planteles privados de esa asociación, no hay manera de asignarles recursos.

Comentó que durante mucho tiempo prevaleció una práctica de intermediación, en la que el gobierno federal o estatal transfería dinero a asociaciones de la sociedad civil para financiar supuestamente causas sociales.

Sin embargo, dijo que Andrés Manuel López Obrador decidió terminar con ese “coyotaje” debido a que ese dinero en realidad era utilizado para proyectos privados que no tenían relación con el carácter social que se argumentaba.

Según Reyes, “aquí en Zacatecas no era la excepción y muchas asociaciones, aunque algunas legítimamente sí cumplen con su función, ejercían mecanismos de presión para que el gobierno les diera dinero y ese era su modus vivendi. Se respaldaban en la idea de que eran luchadores sociales, pero no es así, lo único que hacían era enriquecerse”.

Afirmó que esa es la situación con el FPLZ, ya que había la costumbre de transferir recursos a las asociaciones civiles del diputado federal José Narro, pero en la actual administración se decidió terminar con esa práctica porque no hay la certeza para qué usan el recurso.

Manifestó que las finanzas del gobierno “no son un barril sin fondo”, sino que se trata de recursos del erario, y entonces se detuvo esa asignación de recursos, lo que ha propiciado esta reacción del FPLZ de “chantajear” para que se les asigne dinero otra vez.

Por tanto, indicó que el bloqueo de Ciudad Administrativa obedece a que esa organización pretende que se les otorguen recursos, ya que antes estaban acostumbrados a recibir dinero sin escrutinio, pero ahora ya no se puede hacerlo.

Reyes refirió que la nómina del sistema educativo estatal implica el ejercicio de 3 mil 500 millones de pesos, de manera que no se cuenta con recursos para transferir a estas asociaciones, además de que esas preparatorias privadas no son responsabilidad del Gobierno estatal.

Por tanto, concluyó no es que el Gobierno del Estado incumpla con el pago de recursos, sino que esa organización está exigiendo que se les dé dinero, pero en este momento no hay las condiciones financieras para ello, además de que esta administración debe ser responsable con el ejercicio del presupuesto.