Editorial Gualdreño 551

Por: JÁNEA ESTRADA LAZARÍN •

Asalto al tren por los rebeldes, grabado de Francisco Goitia en Fresnillo

Cuando hablamos de la obra de Francisco Goitia, de inmediato viene a nuestra mente la serie de pinturas que realizó y que podemos apreciar, por ejemplo, en el museo que lleva su nombre; pero casi nunca pensamos en que, al haber estudiado en la Academia de San Carlos, pudo haber realizado también gráfica, aunque no se haya dedicado tanto a esta como a la pintura de caballete.

Asalto al tren por los rebeldes es un grabado al aguafuerte de Francisco Goitia, uno de los pocos -si no es que el único- que realizó el artista fresnillense nacido en 1882. Se tiene constancia que el boceto original lo realizó en el año de 1916 y esta sanguina, de 17 x 16 cm., se encuentra en el fondo documental Francisco Goitia del CENIDIAP. Lorena Marcela Botello Ibarra, muestra en su tesis “Francisco Goitia. Un pintor de la raza durante la revolución mexicana 1912-1917”,[i] un documento cuyo autor es José Farías Galindo, que muestra entre la lista de obras que no se encuentran en el Museo Francisco Goitia, la información de este grabado y dice que existen una sanguina propiedad del INBA y el grabado, propiedad de un coleccionista particular.[ii]

El aguafuerte muestra a una mujer de perfil que lee un periódico en el que seguramente se da la noticia del asalto; recordemos que durante la época revolucionaria los trenes se convirtieron en objetivos de ataque, al respecto, Juan González Morfín refiere que “Es sabido que la intercepción y asalto a los trenes de la zona dio siempre buenos dividendos a las fuerzas zapatistas. Justamente, fueron elementos de Zapata quienes hicieron que el asalto y la quema de un tren quedara durante mucho tiempo como paradigma de barbarie y lo ahí ocurrido abarcara páginas no solo de la prensa nacional, sino también de la internacional. Se trató del asalto al tren de Ticumán. El hecho ocurrió el 11 de agosto de 1912”,[iii] probablemente la noticia que lee la protagonista que aparece en el grabado se refiera a este hecho o a otro similar, porque esos asaltos continuaron durante muchos años más.

Destaca en el grabado la precisión del dibujo y la soltura que caracterizan los retratos al pastel del artista fresnillense. Para cuando hizo el boceto y el grabado en mención, Goitia estaba ya interesado en plasmar los rasgos, expresiones y fisonomía de los mexicanos, labor con la que continuaría sobre todo en la etapa en la que trabajó como colaborador del antropólogo Manuel Gamio.

Asalto al tren por los rebeldes se puede apreciar en la exposición Homenaje artistas zacatecanos. In memoriam, en el Centro Cultural El Tunal en la ciudad de Fresnillo y continuará en exhibición hasta enero de 2023. El grabado, independientemente de quién tenga los derechos patrimoniales, es decir, a qué colección pertenezca, es patrimonio nacional, tal y como quería que fuera considerada toda su obra el autor, quien durante sus últimos años de vida tenía muy claro que para que su obra fuera debidamente preservada y conocida, tendría que ser parte de colecciones de instituciones públicas.

Solo algunas piezas, de las pocas realizadas por el artista fresnillense, son parte de colecciones privadas o particulares, la mayoría de ellas se exhiben en museos; pero existen algunas pocas que para fortuna de los particulares que las adquirieron -no tanto para quienes admiramos la obra del artista porque no están siempre a la vista del público- se encuentran en los muros de sus casas; de ahí que esta es una muy buena oportunidad para que usted vaya a Fresnillo a conocer este grabado. Otra obra del autor que pertenece a una colección privada y que está en exhibición de manera permanente se encuentra en la Acrópolis Café Restaurante, en el centro de la ciudad de Zacatecas, ¿ya la conocen? De ella hablaremos después.

Que disfrute su lectura.

Jánea Estrada Lazarín

[email protected]

[i] Repositorio Institucional de la UNAM, https://repositorio.unam.mx/contenidos/francisco-goitia-un-pintor-de-la-raza-durante-la-revolucion-mexicana-1912-1917-318593?c=r66eOG&d=false&q=*:*&i=1&v=1&t=search_0&as=0

[ii] En una nota escrita a mano, de Farías Galindo, dice que Goitia entregó este grabado al INBA:

“entregó G. a Bellas Artes. Dijo que nunca supo en manos de quién quedó”. Destaca aquí que se menciona el año 1929, suponemos que fue el año en que se escribió la nota. Ver: CENIDIAP, Fondo documental Francisco Goitia, No. De inventario: CNAP-FR-FG- 1201, p. 160.

[iii] Ver: Juan González Morfín, “El asalto al tren de La Barca y otros cuentos”, en: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-69162018000200175