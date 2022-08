Iniciará construcción de acueducto desde presa Cuchillo próxima semana: AMLO

Monterrey, N.L. Bajo la definición de que será una obra de «seguridad nacional» para agilizar trámites administrativos y las licitaciones, a partir de la próxima semana iniciará el proceso de construcción de los 106 kilómetros de acueducto desde la presa Cuchillo II para suministrar cinco mil litros por segundo a la Zona metropolitana de Nuevo León en 2023, los gobiernos federal y estatal firmaron el convenio para una inversión de diez mil millones de pesos (a partes iguales) para garantizar el agua en diez meses.

Ante empresarios, religiosos y políticos de la entidad, el presidente Andrea Manuel López Obrasor dio su respaldo al gobernador de Nuevo León, Samuel García y resumió en un frase dirigido a la población neolonesa: «no están solos». Más adelante precisó: «¿Cuando vamos a iniciar esta obra?, la semana próxima vamos a iniciar. Es una obra prioritaria que consideramos de Seguridad nacional. De urgencia,por lo mismo vamos a ahorrar mucho tiempo en los trámites burocráticos os que son los que muchas veces retrasan las obras».

En este contexto, López Obrador expresó a la cúpula empresarial de Nuevo León lo que en su visión es el signo de su gobierno:

«queremos consolidar la democracia. Dejar establecido un sistema político democrático. No aspiramos a.ninguna dictadura, al totalitarismo, creemos en la democracia como forma de vida, como forma de gobierno, eso implica garantizar las libertades.

«En ese horizonte desarrollo social y democracia, puede ser distintivo de nuestro gobierno queremos darle atención preferente a humildes, a los pobres. Que haya democracia, que haya libertades pero también que haya justicia.»

En su oportunidad, el gobernador del estado, lejos de reproches iniciales en esta crisis hídrica, celebró el acuerdo alcanzado, que apuntala el plan Hiidrico de la entidad para suministrar 10 mil litros por segundo y que contempla: 5 mil litros provenientes del Cuchillo II; mil 600 litros que se. Extraerán de la Presa Libertad en el futuro; dos mil que se obtendrán de los pozos profundos que proveyó CONAGUA; dos mil,litros más de pozos someros, contribuirán a aportar diez mil litros.

En la actualidad hay un suministro de 13 mil litros por segundo que se,pretende incrementar a 14 o 15 mil con las lluvias previstas de agosto y septiembre, con lo que sí se suman diez mil litros, se contará con 25 mil litros para el,próximo año, dijo García

Largo discurso de López Obrador en el que asevero Tenemos todo para garantizar que se haga en poco tiempo. Se cuenta con el presupuesto de alrededor de diez mil mdp es una inversión y no un gasto, Ya tenemos el dinero» . Reconoció las aportaciones del secto empresarial en la entidad (cuya cúpula estaba presente en la sede de la Cuarta Zona Militar.

Mencionó que en las finanzas y la administración pública, hay guardados, fondos, fideicomisos, y pues ya tenemos comprometido el presupuesto. «Somos muy disciplinados en el manejo de las finanzas. No queremos gastar más de lo que tenemos de ingresos. Jorge Mendoz (director de Banobras) encontró un fondo de cinco mil millones de pesos».

No es crédito sino una aportación de la Federación al estado y Nuevo León tenía un bono de alrededor de 3 mil 500 millones de pesos disponibles, con esto hablamos de 8 mil 500 millones de pesos. Solo se van a necesitar créditos para el organismo de agua de Nuevo Lepn

En este contexto dijo que para agilizar las decisiones para las licitaciones de tubos, bombas y la construccio se creará un comité conformado por El director de CONAGUA, Germán Martínez, el gobernador y el dirigente de Caintra Guillermo Dilon quienes, dijo, ojalá definan por unanimidad pero con dos votos se aprobarán.

Más adelante dijo que para la construcción de los 106 kilómetros se pretende la participación de diez empresas para que en igual número de tramos se acelere la construcción , sugiriendo que dada la necesidad de la entidad, las emoresas constructoras proyecten ganancias razonables.

Confió en que los empresarios de a Nuevo León, que se han caracterizado por su sensibilidad, «demuestran que tienen dimensión social. No quiere decir que no van a ganar, va a ser una ganancia razonable. Y sobre todo van a cumplir, porque no es un asunto de empresas constructoras y los gobiernos nada más, sino también es un asunto del pueblo que va a estar pendiente.

López Obrador narró una anécdota del arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera quien le pidió audiencia para explicarle la situación de la entidad : «Platicamos y me dijo en pocas palabras. Se puede pensar que en Nuevo León y Monterrey la gente tiene dinero y no le falta nada y van a. Tener agua para sus necesidades. Quiero que sepa que en Nuevo León hay colonias con gente muy pobre que no tiene servicios, está padeciendo mucho. Me dijo, yo estuve en Chiapas y hay pobreza, pero también hay colonias en Monterrey y zona metropolitana con muchas nueve estudies, carencias pobreza y me pidió que no dejáramos de ayudar a Nuevo León».