Zacatecanos piden dinero a sus familiares para poder sobrellevar la cuesta de enero

De acuerdo con un sondeo realizado a comerciantes, madres y padres de familia, en la Plaza Bicentenario de la ciudad de Zacatecas, la mayoría pide créditos o dinero a familiares cercanos para poder sobrellevar la cuesta de enero; la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) advirtió que este año dicho fenómeno podría extenderse hasta seis meses debido a la inflación que sigue afectando al país.

Jorge López, agricultor y padre de familia, originario del municipio de Villa Cos, explicó que, además de haber quedado “gastados” por las fiestas navideñas, los costos elevados en productos de la canasta básica, insumos como el fertilizante, diésel y gasolina, que son necesarios para laborar cada día, han complicado aún más el recuperarse económicamente este inicio de año.

“Hemos empezado a pedir préstamos en cajas de ahorro, pero como somos del campo no nos quieren dar créditos porque el campo no es seguro, hay años que se produce y hay años que no se produce nada”.

Comerciantes

se preparan para

enfrentar el inicio

de año ante las

bajas ventas

Por su parte, Anabel Sandoval, quien tiene aproximadamente 15 años como comerciante en la Plaza Bicentenario, mencionó que “ya sabemos que cada enero se queda solo”, por lo que se prepara económicamente para poder solventar los gastos de los primeros meses del año, pues es cuando tienen menos ventas; es hasta marzo cuando comienzan a recuperarse.

Asimismo, explicó que, durante la pandemia por el Covid-19 llegaron a pedir préstamos para poder sobrellevar los gastos y que fue lo que “marcó a cualquiera de los que nos dedicamos al comercio”.

Por otro lado, María García, quien es pensionada y originaria del municipio de Sombrerete, dijo que, debido a las cenas navideñas, quedó totalmente “gastada”, y para poder completar el mes pidió préstamos a su familia, “sí batallo para poder solventar mis gastos”. Agregó que son elevados los precios de la mayoría de los productos de la canasta básica, “las tortillas están a 25 pesos, todo está muy caro”.

Inflación

La inflación se posicionó, en diciembre, en 7.82 por ciento anual, lo que marcó un mayor nivel para un cierre de año y en un lapso de al menos 22 años, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Ante la situación económica que perdurará por más de cinco meses, la Condusef también advirtió que podrían desencadenarse una serie de fraudes financieros como por ejemplo los créditos express.

En ese sentido, pidió a la población a evitar cualquier tipo de estafa; por ejemplo, los delincuentes podrían intentar llegar al usuario a través de su teléfono celular o correo electrónico con la promesa de la acreditación de un supuesto préstamo para sobrellevar la cuesta de enero.