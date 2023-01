A la “democracia” de Fox y Calderón; prefiero la “dictadura” de AMLO

Por: BENJAMÍN MOCTEZUMA LONGORIA •

Según Göbbels (propagandista de Hitler) “una mentira repetida mil veces se convierte en verdad”. Frase que, literalmente, han terminado por creer muchos. Sin duda, por repetirse miles de veces. Sin embargo, es una monumental falsedad. Y, así como esa, hay muchas otras mentiras que algunos toman por verdad. Por ejemplo, algunos se creen la falacia de que el gobierno que preside López Obrador es una dictadura y que, en cambio, los de sus antecesores del PRI y del PAN eran la auténtica democracia.

Mentir sólo beneficia a quienes ocultan la realidad. Tratándose del momento histórico de México se miente premeditada y alevosamente en dos sentidos paralelos y complementarios:

Primero, para ocultar que el modelo neoliberal de sociedad sólo es bueno para un puñado de mexicanos, quienes concentran la mayor parte de la riqueza nacional, mientras crece la pobreza de la gran mayoría y se profundiza la desigualdad. Por eso detestan y exigen que “no se hable del pasado”. Segundo, para negar que la implementación del modelo de sociedad, que el presidente denomina “el humanismo mexicano”, va dando resultados para las grandes mayorías.

El ejemplo ideal es el del taxista 6 de Fresnillo, que en paz descanse. Todos lo conocíamos como “Don Juanito”, quien manejaba el primer autobús urbano que entró a la colonia Emiliano Zapata al centro de la ciudad de Fresnillo. Después se dedicó de taxista (sirva de homenaje estas líneas). En una de las muchas ocasiones me dio el consejo de ya no luchar por la democracia porque, en su opinión, eso era muy malo. “Es mejor la dictadura de Fidel Castro o la de Hugo Chávez porque ellos se preocupan por los pobres”. En cambio, la democracia como la de los panistas “Fox y Calderón nos traen mucha pobreza y violencia”. Aquí reconstruyo parte de nuestra plática:

Pregunta: ¿Por qué piensa que en Cuba y Venezuela hay dictadura?

Respuesta: Todos sabemos que son dictaduras.

Pregunta: ¿Por qué creé que con Fox y Calderón hubo democracia?

Respuesta: Porque desde su campaña y como presidentes siempre hablaron de que ellos luchaban por la democracia.

Pregunta: ¿Y en qué se basa para decir que la dictadura es buena y la democracia es mala?

Respuesta: Porque Fox y Calderón dijeron que ellos luchaban por la democracia y nos tienen con mucha pobreza y violencia. Sus gobiernos fueron muy malos. Y los dictadores desde Fidel Castro y Hugo Chávez ayudan mucho a los pobres y allá no hay el narcotráfico, ni la matanza que tenemos aquí.

Muchos otros comentarios y sinceros consejos recibí de Don Juanito. Hombre de bien, a quien conocí como su pasajero, en su edad de invierno, baja estatura, moreno, voz balbuceante y pausada, peinado a la Benito Juárez (donde vivía), amable y sonriente. “Por su propio bien, y de la demás gente, por favor, hágame caso, ya no luche por la democracia”. Me insistía.

La máxima de Göbbels sólo es cierta como “verdad” en la mente, y solo en la mente, de quien la imagina. En realidad, es mentira. Es mentira que AMLO es un mesías; que si el presidente abraza a un sicario lo convierte en bueno; que la refinería de dos bocas se inunda; que los aviones no pueden despegar del Felipe Ángeles porque chocan en los cerros; que el tren maya atenta contra lo arqueológico y el ecosistema; que el presidente tiene compromisos con El Chapo Guzmán, Ovidio y con la madre del primero y abuela del segundo; que no ha bajado la inseguridad; que hay gasolinazos; que es un gobierno corrupto; que ha destruido la economía; que es un dictador, que reprime y persigue; que coarta la libertad de manifestación y de expresión; que censura a los periodistas y a los medios de comunicación, que siempre ha sido un vividor que nunca ha trabajado. Todo eso, y muchos otros infundios son repetidos miles de veces. Pero, no son realidad.

La derecha se ha entrampado en sus mentiras. De repetirlas, es su “verdad” imaginaria, pero no la real. Así no hará críticas serias, propuestas frescas y alternativas. Solo produce bazofia, virulencia ideológica y una verborrea violenta que tilda de chairos, Kks, mesías, fanáticos, tartufos y otros epítetos despectivos, groseros y ofensivos.

Marx ha dicho: “… los hombres se han formado ideas falsas acerca de sí mismos… Los frutos de su cabeza han acabado por imponerse a su cabeza. Ellos, los creadores, se han hundido ante sus creaturas”. (La Ideología Alemana).

Lenin ha agregado que “… El materialismo, en general, reconoce el ser objetivamente real (la materia) independiente de la conciencia, de la sensación, de la experiencia, etc., de la humanidad. El materialismo histórico reconoce el ser social independiente de la conciencia social de la humanidad” (Materialismo y Empiriocriticismo).