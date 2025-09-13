Suben a 13 los decesos por explosión de pipa en Iztapalapa

Por: La Jornada •

Ciudad de México. Un total de 13 personas han fallecido por la explosión en el puente de La Concordia en Iztapalapa.

La Secretaria de Salud local informó que aún permanecen hospitalizados 40 personas. Mientras que se reportan 13 altas de pacientes.

Tras la muerte de la abuelita Alicia Matías Teodoro, la jefa de Gobierno, Clara Brugada recalcó que la mujer dio su vida por salvar a su nieta, lo que refleja un «acto de amor» que «ha dejado una huella profunda. A sus familiares y amigos mi más sentido pésame.

«Han sido días difíciles, sentimos la pérdida de todas y cada una de las personas que han fallecido por este incidente.

«A sus familias, les recordamos que no están solas y continuaremos cerca de ustedes, señaló.