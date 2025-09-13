Diálogo respetuoso con el embajador de China en México: canciller De la Fuente

Por: La Jornada •

Ciudad de México. En el contexto del reciente anuncio del gobierno de México de que impondrá aranceles hasta de 50 por ciento a las importaciones de autos y otros productos asiáticos, ayer se reunieron el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, y el embajador de China en México, Chen Daojiang.

A través de su cuenta en la red social X, la dependencia informó que “el canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo una reunión en la SRE con el embajador de China en México, Chen Daojiang, con el objetivo de continuar con el diálogo respetuoso entre ambos países”.

La dependencia señaló que “el embajador Daojiang presentó la semana pasada sus cartas credenciales a la presidenta Claudia Sheinbaum”, y detalló que en el encuentro de ayer “estuvieron presentes la subsecretaria (de Relaciones Exteriores) María Teresa Mercado y el director general para Asia-Pacífico, Fernando González Saiffe; así como Zhu Jian, ministro consejero, y Chen Xiang, director de la Sección Política de la embajada china”.

Asimismo, afirmó que hay disposición al diálogo para explicar la medida y adelantó que ya había acercamientos con el embajador de Corea del Sur.

El representante diplomático chino, Chen Daojiang, arribó al país el 1º de julio, y el pasado lunes 8 de septiembre presentó sus cartas credenciales a la presidenta Claudia Sheinbaum.