Promocionan Feria Nacional de Zacatecas 2025 en San Luis Potosí

Por: La Jornada Zacatecas •

En el marco de las acciones de promoción de la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza) 2025, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, llevó a cabo una presentación especial del programa ferial en el Restaurante La Gran Vía, en la ciudad de San Luis Potosí.

- Publicidad -

Durante este evento, el secretario de Turismo, Le Roy Barragán Ocampo, acompañado por Adán Edgar Lara Martínez, director general de la Secretaría de Turismo, e Iván de Santiago, subsecretario de promoción turística, junto con las candidatas Yaritza, Julieta y Lesly compartieron detalles sobre el programa del Teatro del Pueblo y Palenque.

Barragán Ocampo resaltó la expectativa de trasladar el palenque de la feria de Zacatecas, en su edición 2025, al Monumental Lienzo Charro Antonio Aguilar Barraza, con el objetivo de permitir que más personas disfruten de las presentaciones.

Adán Edgar Lara Martínez, director general de la Secretaría de Turismo de San Luis Potosí, destacó la hermandad entre estados, reflejada en la participación especial de Zacatecas como estado invitado en la feria nacional potosina. Esta unión, resultado de los esfuerzos conjuntos de ambos gobiernos, busca mejorar la infraestructura y atraer visitantes a ambas entidades.

Durante la presentación, se anunciaron diversas actividades turísticas para el resto del año, como los festivales de Día de Muertos y Festival de las Luces.

Barragán Ocampo mencionó la posible inclusión de Zacatecas en el récord Guinness con las Morismas de Bracho, una de las representaciones religiosas con más participantes en el mundo, y anunció el regreso de la Carrera Panamericana a Zacatecas en su aniversario 75, donde la ciudad será el cierre de esta importante competencia latinoamericana.