Entregan equipamiento y apoyos a corporaciones de seguridad de región suroeste

Por: La Jornada Zacatecas •

El gobernador David Monreal Ávila reafirmó, En Tepetongo, durante la entrega de equipo y patrullas a corporaciones policiales, refirió que, para revertir los problemas de inseguridad, se fortaleció la coordinación interinstitucional con el Gobierno de México y los municipios, lo que permitió la instalación de destacamentos de la Guardia Nacional en Jerez, Villanueva y Valparaíso.

Asimismo, se llevará a cabo la construcción del centro de adiestramiento más importante del país en El Jagüey, Villanueva, en un predio de 200 hectáreas, que capacitará a fuerzas de seguridad estatales, federales y municipales.

Actualmente, Zacatecas cuenta con nueve destacamentos operativos de la Guardia Nacional y una fuerza de más de 1 mil 200 elementos que patrullan y resguardan a la población.

Gracias a estas acciones, el estado pasó de 16 a 134 días sin homicidios en 2024, y en lo que va de 2025 ya acumula 147 días sin asesinatos, con municipios que han logrado meses completos sin registrar homicidios; en julio se contabilizaron sólo siete homicidios y en agosto, al día 13, únicamente se registran dos.

El secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Manuel Eduardo Flores Sonduk, informó que la inversión conjunta para el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad asciende a 33 millones de pesos.

Los municipios que conforman la región son Jerez, con inversión de más de 16 millones de pesos; Susticacán, con 708 mil pesos; Tepetongo con casi 2.5 millones de pesos; Valparaíso, con más de 10 millones de pesos y Villanueva casi 3 millones de pesos.

Entre los bienes y servicios entregados se incluyen 249 juegos de uniformes, 110 seguros de vida, 168 elementos en capacitación, 127 evaluaciones de control y confianza, 11 vehículos. Asimismo 70 elementos para homologación, 64 elementos para bono de Certificado Único Policial, 21 mil municiones, 23 armas de fuego, dos cascos balísticos, dos chalecos balísticos, seis terminales portátiles Matra, un 1 software SACPOL, una infraestructura, dos servicios de telecomunicación (equipos PMI), 14 servicios generales y tres contratos de subcontratación con terceros.

Destacó que la inversión permitirá a las corporaciones municipales mejorar su capacidad de respuesta, fortalecer la prevención del delito y elevar la confianza ciudadana, “con estas acciones, refrendamos el compromiso del Gobierno de Zacatecas con el bienestar y la seguridad de las familias, al trabajar hombro con hombro con los municipios”.

El presidente municipal de Tepetongo, Filiberto Venegas Nava, reconoció el cambio positivo que vive la localidad en materia de seguridad, al pasar de ser un “foco rojo” a un municipio con mayor tranquilidad y recuperación de la vida comunitaria.