Exhorta Godezac a basar alertas en información verificada y actualizada

Por: La Jornada Zacatecas •

Los integrantes de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad, exhortaron a las autoridades de Estados Unidos, a que las alertas de viaje a entidades de México, como la recién emitida, en la que recomiendan sus ciudadanos reconsiderar viajar a Zacatecas por supuestos riesgos de seguridad, se basen “en información verificada y actualizada”.

- Publicidad -

En un posicionamiento público, la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad resaltó que “hoy Zacatecas vive una realidad muy distinta y más segura”.

Desde la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad, se invitó respetuosamente a las autoridades estadounidenses a conocer de primera mano la situación actual, con el objetivo de que las recomendaciones a sus ciudadanos se basen en información verificada.

La alerta estadounidense incluyó a Zacatecas y otros estados del país en una recomendación de reconsiderar viajes por razones de seguridad, sin embargo, cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) demuestran una mejora sustancial en la entidad.

En julio de 2025, Zacatecas se posicionó como el tercer estado más seguro de México en materia de homicidios dolosos, únicamente por debajo de Yucatán y Coahuila, con únicamente siete casos, lo que representa el 0.3% del total nacional.

En el comparativo de Zacatecas con estados que registran mayor incidencia delictiva se refleja la magnitud del avance, toda vez que, en el mismo periodo, entidades con altos índices reportaron hasta 182 casos mensuales.