Poema: 11 piezas infinitas de un mismo puzzle

La Gualdra 530 / Poesía / Aniversario 11

En el poco tiempo que tengo al leer poesía y sobre todo al escribirla, he apreciado diferentes caminos hacia un mismo punto: la apreciación estética de la experiencia, a veces permanente, o fugaz, y hasta premonitoria. Me agradan las líneas paralelas, los objetivos disímiles y hasta opuestos en cuanto a la escritura poética, que incluye múltiples apreciaciones según el valor asignado por cada persona que escribe, y que, en varios intentos por modular otras extensiones del poema, hay quienes logran hacer poesía desde otras plataformas de lenguaje no escrito. Este puzzle no tiene forma fija ni fomenta un único modelo de poema, afortunadamente. Cada quien lo alimentará según sus influencias y nadie tendrá razón de nada, es lo más interesante. En esta variedad de texturas, oficio y experiencia quiero nombrar 11 poetas que han sido clave en mi propia manera de apreciar esta pendiente elevada, esta altura en caída, esta suma de contrarios y síntesis:

Ramón López Velarde. Caja de resonancias poéticas que diseñaron la base en la que estamos sentados. Murió joven como Saturnino Herrán, lo que no deja de impresionarme. Concha Urquiza. Una obra atenta a la tradición mexicana, a la par del desvelo, el amor prohibido y el mar de Ensenada como último punto de vida de la autora. Rosario Castellanos: su poema “Relato del Augur” es brújula para migrar a otras lecturas dentro de nosotros mismos. Ramón Martínez Ocaranza. Un autor de vida y obra incendiaria, profesor nicolaíta, al margen del canon nacional. El ritmo en él es ejemplar. Carlos Eduardo Turón: su poemario “La Libertad tiene otro nombre” es para mí un clásico contemporáneo que cuestiona el centro político de la cotidianidad “burguesa”. Dolores Castro. Sensible, intuitiva e inteligente. Su obra atraviesa el siglo XX y nos vincula con la etapa actual siendo una de las madres del árbol genealógico de la poesía actual en México. Francisco Hernández. Eje angular para los poetas de mi generación (80); pertenece al último bastión de poetas mayores en el país. Quizá el poema descansa en él. Héctor Carreto. Sus interlocuciones poéticas son un deleite. Epigramas agudos que reúnen lo mejor de la visión clásica con nuestra cotidianidad. María Baranda. Profunda, sensorial y de ritmo sagaz; es maestra de varias generaciones actualmente. Dana Gelinas. Aguda, perspicaz, su obra experimentó anticipadamente el poema contemporáneo que no deja de expandirse. Ernesto Lumbreras. Además de pensar el poema, de llevarlo a otros extremos, provoca con maestría puentes interdisciplinarios para leer este mapa desde distintos ángulos. Me llama mucho la atención la labor de difusión de otros autores, sin duda, necesaria.

Estas aproximaciones son parte de los límites personales de mi interpretación. Es mi propio mapa en 11 estaciones. Cambiará, crecerá; es parte de vivir.

