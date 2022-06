X, de Ti West

Por: ADOLFO NÚÑEZ J. •

La Gualdra 531 / Cine

La acción toma lugar en Houston, en el año de 1979. En la primera secuencia, un grupo de policías llega a una granja destartalada, donde encuentran rastros de sangre y cadáveres sin identificar. Todo ello parece ser el resultado de una matanza que tomó lugar hace no mucho tiempo.

Posterior a esta escena introductoria, la cinta se ubica 24 horas antes y sigue la historia de Wayne (Martin Henderson), un productor de cine para adultos que ha alquilado una casa de campo para utilizarla como la locación de su nueva película. A dicho lugar es acompañado por Maxine (Mia Goth), su novia drogadicta con aspiraciones de ser famosa; Bobby-Lynne (Brittany Snow) y su novio Jackson (Kid Cudi), ambos estrellas de la industria pornográfica; RJ (Owen Campbell) y su novia Lorraine (Jenna Ortega), un par de estudiantes de cine que buscan darle a la cinta de Wayne un corte más artesanal.

Al correr de las horas, este grupo de parejas comenzará a notar ciertos detalles en el lugar que se volverán cada vez más extraños y que tienen que ver con sus peculiares anfitriones, un matrimonio de ancianos solitarios.

X (2022), la más reciente película del prolífico Ti West (The house of the devil, 2009; The innkeepers, 2011) es una obra que bebe del mejor cine slasher de los 70, al mismo tiempo que cuenta con pinceladas de humor negro y terror psicológico. A medio camino entre The Texas chain saw massacre (1974), Boogie nights (1997) y Psycho (1960), entre otras influencias cinematográficas, se trata de una cinta que, fiel al estilo de su realizador, cuenta con un claro espíritu de cine serie B en su formato más amateur.

El director apuesta por un experimento que se vuelve atípico e impredecible en su narración, mientras que en el plano visual reivindica la estética retro al evitar la nostalgia típica de las producciones con estilo vintage. A su vez, el filme plantea un interesante discurso sobre la liberación sexual frente al puritanismo de la época. Dicho subtexto toma lugar en el arco de los protagonistas, cuya naturaleza erótica y desinhibida se contrapone con las creencias más conservadoras de generaciones previas.

En ese sentido, la cinta de West propone una valiosa reflexión que gira en torno a temáticas como el sexo, la muerte, la juventud, la vejez y el paso del tiempo. Todas estas son abordadas con enorme ingenio, dando como resultado una producción que se percibe relevante y que utiliza los mejores elementos del cine de terror moderno, en su faceta más independiente, original y transgresora.

