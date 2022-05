La próxima semana Figueroa Rangel se declarará diputado independiente

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

El diputado local por el PT, José Luis Figueroa Rangel, adelantó que la próxima semana anunciará desde tribuna su decisión de declararse como independiente en la 64 Legislatura, esto luego del “desorden” del partido al interior del Congreso y por el desempeño de su coordinador, el diputado José Xerardo Ramírez Muñoz, quien busca empoderarse personalmente y no al pueblo, como dicta la filosofía del instituto político que representa.

“Estamos avergonzados por lo que algunos compañeros y compañeras han decidido hacer. Pareciese que ellos pensaban que inmediatamente se beneficiarían del Poder Político y no son así las cosas. Estamos hablando de una transformación de México y de una transformación de Zacatecas por la cual votó el ciudadano”, dijo Figueroa Rangel con respecto al actuar de los partidos supuestamente aliados del gobernador.

El legislador recordó que la condición que puso el Presidente de México para hacer aliados con los zacatecanos fue que pusieran orden financiero, implementaran la ley de austeridad que regula a la nación, eliminen los excesos, enfrenten la corrupción y prioricen el beneficio social y que las medidas presupuestales que se tomen, tengan un impacto social, lo que se logró cuando se aprobó el presupuesto, dijo, aunque señaló que aún hay resistencias, porque creen que presionando al gobierno pueden seguir gozando de los privilegios del Poder Legislativo y para ello, la clave es tener el poder político al interior de la Legislatura.

“Nos estamos equivocando. Se los he señalado y les he dicho que es importante la congruencia política, pero a veces pareciera que hay proyectos personales y no proyectos políticos. Y en el caso de Xerardo Ramírez, que no venía militando en el Partido del Trabajo, no tiene claridad ideológica, no existe un adoctrinamiento adecuado de su perfil político y de su desempeño, entonces, lo que hemos estado viendo vergonzantemente es una serie de decisiones que tienen que ver con el empoderarse solamente como persona y no empoderar al pueblo que es la parte filosófica por la que se pronuncia el Partido del Trabajo. Todo el poder al pueblo”, dijo.

En el caso de su compañera, la diputada Ana Luis del Muro, Figueroa Rangel informó que le ha hecho un llamado para que reflexione las cosas y tome las decisiones más adecuadas, pero decidió aislarse y agruparse con Ramírez Muñoz.

“Yo di parte al maestro Alberto Anaya de lo que estaba sucediendo. También le señalé el error tan garrafal que estaba cometiendo al incumplir los acuerdos que habíamos pactando con un servidor de poder coordinar la fracción parlamentaria, de poder, en el momento que así lo determinara, dirigir los destinos del Partido del Trabajo en Zacatecas. Pero sí le advertí que yo tendría la necesidad de tomar decisiones y les adelanto la primicia, la semana entrante estaré dando a conocer en el Pleno, mi determinación de declararme diputado independiente, porque no estoy de acuerdo en que mi voto lo ponderen como fracción del PT y le den el uso inadecuado que está generado esta crisis legislativa”.

“Yo me deslindaré de ellos, más nunca del Partido de Trabajo. Acordamos que seguiré siendo un aliado importante de esta lucha de la Cuarta Transformación, en esa locomotora ideológica que es el PT en el proceso de transformación en México y que seguiré estando a la orden, más no estaré avalando yo el desorden interno que se está viviendo en el PT y de esa manera tan mal que están proyectando la imagen de un partido que es de lucha y de proceso revolucionario”, concluyó, Figueroa Rangel.