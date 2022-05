Por lo menos durante 6 meses se contendrá el alza en los precios de 22 productos de la canasta básica

Por: CLAUDIA BELMONTES •

José Eduardo Flores, encuestador del departamento ¿Quién es quién en los precios?, de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), comentó que, pese a que las condiciones inflacionarias van al alza, por lo menos durante 6 meses se contendrá el alza en los precios de los 22 productos de la canasta básica, gracias a los acuerdos entre algunas empresas y la Presidencia de la República.

Señaló que es un alza en los precios que ya se veía venir desde hace algunos años, sin embargo, México se mantiene estable con una inflación baja en comparación con otros países, que van hasta el 55 por ciento como Argentina, 10 por ciento en España o Alemania que está como en 11 por ciento.

«El hecho de que en México se mantenga en 7.7 por ciento ayuda a que los aumentos que se debieron de haber hecho en este trimestre no se hagan. Si se ha incrementado un poco la cuestión de lo que es el aceite, porque es un derivado del petróleo».

Asimismo, la guerra entre Rusia y Ucrania ha provocado que se eleven los costos de algunos productos como el trigo, la cebolla, la azúcar y por consecuencia algunos tipos de carnes como el pollo. Además de los incrementos en algunos productos como el limón y el aguacate, aunque eso fue por el tema de la inseguridad y a la oferta y la demanda.

Agregó que del periodo del 21 de abril al 12 de mayo, los precios son variantes, ya que hay algunos productos que han bajado y otros incrementado y ejemplificó que el chile disminuyó del 30 a 24 pesos, en cuestión de la carne de pollo y huevo sí aumentó un peso, ya que pasaron de los 79 a los 80 y de los 38 a los 39 pesos respectivamente.

Descartó que el paquete anti-inflación que presentó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pueda ocasionar un aumento descomunal en los costos de los productos de la canasta básica, sin embargo, también reconoció que los precios van a seguir creciendo hasta un 15 por ciento más, «va a haber un aumento de precios, la gente no tendrá el mismo poder adquisitivo, es decir, que las empresas al no tener venta van a dejar de producir y habrá empleados que sean despedidos y no habrá poder adquisitivo y se vuelve un círculo».