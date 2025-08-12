Reitera Saúl Monreal Ávila su interés de contender por gubernatura de Zacatecas

Por: Jaqueline Lares Chávez •

El senador Saúl Monreal Ávila declaró que tuvo una extensa charla con el diputado Ricardo Monreal Ávila, a quien le expresó su postura personal y reafirmó su firme interés en participar como candidato para gobernador de Zacatecas. Aclaró que respetará los tiempos que marque el partido y pidió que esta declaración se tome como un aviso para disipar cualquier duda sobre su compromiso. Criticó las políticas migratorias y comerciales de Estados Unidos por afectar a Zacatecas, especialmente en remesas y agricultura, y pidió proteger a los migrantes. Rechazó la cancelación de la feria, aclarando que los recursos no afectan pagos a maestros, cuyo problema es administrativo, no financiero. Además, destacó su enfoque político de respeto y pluralidad, y propuso mejorar la transparencia y eficiencia en la estructura municipal.

En sus habituales conferencias de prensa, en primer lugar, Saúl Monreal Ávila advirtió sobre las políticas migratorias y comerciales de Donald Trump, ya que están afectando seriamente a Zacatecas, con riesgo de disminución de remesas y pérdidas económicas en sectores como el tomate, debido al aumento de aranceles. Señaló que las deportaciones y redadas generan incertidumbre y posible desempleo, por lo que llamó al gobierno estatal y federal a proteger a los migrantes y atender las repercusiones económicas.

Informó que desde el Senado solicitará reuniones con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard y el titular de Relaciones Exteriores para conocer a detalle el impacto de estas políticas.

Por otro lado, respecto a la fotografía (que el mismo subió) con el alcalde de Zacatecas Miguel Varela Pinedo, afirmó que su esencia política se basa en la pluralidad, el respeto a las diferencias ideológicas y el rechazo al sectarismo y al puritanismo.

Señaló que mantiene amistades en todos los partidos y que sería un error estigmatizar por afiliación política, pues todos deben velar por el bien de Zacatecas. Comentó que asistió a la presentación de la cartelera de la festividad de Bracho por invitación de la mesa directiva, destacando que sería descortés no acudir o no saludar a las autoridades presentes, ya que considera esas actitudes como “niñerías” que no van con su estilo.

En respuesta a cuestionamientos, consideró que la cancelación de la feria propuesta por un despacho de abogados, bajo el argumento de priorizar salud y necesidades de maestros, no es necesaria. Afirmó que la festividad es una tradición que debe celebrarse y que los recursos destinados a ella no provienen de partidas para becas o pagos a docentes, por lo que no se han afectado esos rubros. Señalo que el problema con los maestros no es económico, sino de atención y cortesía. Insistió en que cada funcionario debe asumir su responsabilidad, y que, si no se ha pagado a los maestros, probablemente no sea por falta de recursos, sino por falta de trámites o gestiones adecuadas

Respecto a la reciente reunión con el diputado Ricardo Monreal Ávila, dijo que mantienen una relación familiar de respeto y apoyo mutuo, pese a posibles diferencias políticas. Reiteró su aspiración política por la gobernatura del estado, la cual, aseguró, está “más firme que nunca”, y adelantó que esperará los tiempos que marque su partido para participar en el proceso electoral. Concluyó que, al igual que él ha respaldado a su familia en el pasado, espera recibir su apoyo cuando llegue el momento.

Por su parte, el diputado Martín Álvarez Casio expresó su satisfacción por la atención que el gobierno estatal y la Secretaría del Campo brindaron a la denuncia sobre la plaga de chapulines en comunidades de Fresnillo, donde se implementó un protocolo de control en coordinación con SECAMPO. Reconoció la respuesta del titular de la dependencia y del gobernador, pero criticó la falta de apoyo económico del gobierno municipal de Fresnillo, exhortando a las autoridades locales a asumir su responsabilidad y no dejar toda la carga al estado.

“Al momento de preguntarle al municipio, bueno y qué hacemos, qué vamos a hacer, cómo nos vamos a organizar, el municipio dijo no, pues nosotros no vamos a meterle ni un peso” agregó.

En otro tema, abordó la reforma político-electoral en análisis a nivel nacional, proponiendo que en Zacatecas también se forme una comisión para diagnosticar la realidad política local e incluir aspectos no contemplados a nivel federal, como el funcionamiento de ayuntamientos y regidores. Asimismo, planteó la necesidad de revisar la estructura orgánica de los municipios para eliminar gastos superfluos, fortalecer las contralorías para que actúen con plena independencia, y establecer la obligación de transparentar de manera constante el uso de los recursos públicos y los acuerdos de cabildo.

Finalmente, y como invitado, el presidente del Concilio de Motociclistas de Zacatecas, Efrén Moreno Burgos, anunció la realización de su evento anual “La Original 2025”, que se llevará a cabo del 14 al 17 de agosto en la capital del estado. Se espera la participación de aproximadamente 2 mil 500 motociclistas provenientes de distintos estados de la República y del extranjero.

Moreno Burgos resaltó que este encuentro, además de promover la cultura del motociclismo organizado y cambiar percepciones negativas sobre el gremio, contribuye significativamente a la reactivación económica local, beneficiando a hoteles, restaurantes, gasolineras y comercios. También agradeció el respaldo de autoridades que han mostrado interés genuino en apoyar las necesidades de este sector.