Encabeza DMA la entrega de uniformes y equipamiento táctico a policías municipales

En el municipio de Sombrerete, el gobernador David Monreal Ávila encabezó la entrega de patrullas, armas, uniformes, equipo táctico y capacitación a las policías municipales de la región noreste, con una inversión total de 43.4 millones de pesos, y reportó que la distribución de fertilizante gratuito para productores de frijol en el estado llega al 97 por ciento.

Tras la sesión de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, advirtió sobre las consecuencias de la irresponsabilidad financiera en los municipios, al referirse a la deuda heredada en Sombrerete que, dijo, se logró negociar evitando el embargo. Cuestionó que exfuncionarios de este municipio hayan podido costearse un viaje a Dubái, lo que consideró un ejemplo del cinismo y el saqueo que dejó a la localidad en crisis.

Contrastó este rescate financiero aún en curso -sobre el que advirtió que “no hay que echar campanas al vuelo”- con la situación de Huanusco, donde el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) embargó las cuentas del Ayuntamiento por un adeudo superior a 9 millones de pesos. Esa medida dejó sin cobrar a más de cien trabajadores, mientras la alcaldesa panista Julieta Isamar Camacho García se encuentra en Estados Unidos, precisó el gobernador sin mencionarla por su nombre.

El equipamiento a las corporaciones de la región noreste consta de 10 patrullas de alta gama (cinco aportadas por el estado y cinco por los municipios), 29 armas cortas y largas, 14 mil municiones, cargadores, 64 cascos y 20 chalecos balísticos, así como 312 juegos de uniformes y 155 seguros de vida para policías, con cobertura de hasta 1.2 millones de pesos en caso de muerte accidental, detalló el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Manuel Eduardo Flores Sonduk.

“Hoy el gobernador ha pedido que ningún policía salga a la calle sin un resguardo que le dé certeza a su familia; más vale que nos sobre y no que nos falte”, expuso el funcionario.

También se anunció la instalación de un C4 en Sombrerete enlazado al nuevo C5 estatal, para atender en tiempo real a los ocho municipios de la región. Además, se aplicarán 172 cursos de capacitación y se incorporarán 100 nuevos elementos con controles de confianza, junto con incentivos salariales para 105 agentes que cuenten con Certificado Único Policial (CUP).

“Reconocer al policía que se capacita y cumple con su CUP es reconocer su profesionalismo y darle motivos para seguir sirviendo con orgullo”, apuntó Flores Sonduk.

Monreal Ávila reiteró que Zacatecas pasó de ser “el estado más violento del país” en septiembre de 2021 a situarse “entre los cinco más seguros” en 2025, gracias -dijo- a la coordinación entre Ejército, Guardia Nacional y corporaciones estatales y municipales.

El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, recordó que la entidad sufrió un incremento de homicidios de mil 700 por ciento entre 2004 y 2021, y que el miedo “carcomió” la vida comunitaria durante dos décadas. Sostuvo que hoy los municipios, como Sombrerete, cuentan con policías dignificados, con mejores salarios y seguridad social, aunque advirtió que la recuperación de la paz requiere de “una gran comunión social” y del fortalecimiento de valores desde el núcleo familiar.

Al describir “la robusta política social” de los gobiernos de la Cuarta Transformación, el mandatario estatal anunció que este año concluirá la construcción de la preparatoria de Charco Blanco -con aulas, patio y barda perimetral-, y resaltó el apoyo mensual a mil 200 mujeres de 60 a 64 años en Sombrerete, la cobertura total de la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria y su próxima ampliación a toda la primaria. También mencionó el programa alimentario Corazón Contento, que abastece al 100 por ciento de las comunidades rurales.