En octubre inician los trabajos para la Reforma Electoral: Claudia Sheinbaum

Por: La Jornada Zacatecas •

El Gobierno de México, a través de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, informó que en octubre iniciarán las consultas, foros y mesas de discusión, que se realizarán de manera amplia e incluyente, para conocer la opinión de los mexicanos y las conclusiones se presentarán a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en enero de 2026.

- Publicidad -

Respecto a esto, la mandataria federal destacó que se busca la mayor participación posible en las consultas, foros y mesas de discusión, por ello se escuchará a organizaciones sociales y civiles, partidos políticos, comunidades indígenas, centros de educación e investigación, legisladores, consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) en su carácter de ciudadanos y en general, al pueblo de México.

“Todos están invitados a participar,

aquí no se coarta el derecho de

participación a nadie”, “lo que no

queremos es que regrese un fraude”

Insistió que “todos están invitados a participar, aquí no se coarta el derecho de participación a nadie”, pero recordó la historia de los fraudes electorales, ante lo cual detalló que “lo que no queremos es que regrese un fraude”.

Además, detalló que también se trabaja en la creación de una plataforma con la que se podrá participar en línea durante este proceso.

Al presentar en la conferencia de prensa en Palacio Nacional detalles de la instancia que encabezará, Pablo Gómez Álvarez afirmó que los programas y fechas de estos foros serán dados a conocer anticipadamente para que puedan ser consultados.

Adelantó que habrá audiencias públicas con especialistas y debates públicos, así como actos en distintas ciudades del país. Reiteró que las consultas serán amplias e incluyentes. Se convocarán a integrantes de órganos electorales, como administrativos y judiciales, así como académicos.

Detalló que se realizarán audiencias públicas con organizaciones sociales y políticas, así como con especialistas; se organizarán debates y eventos públicos en todo el país, así como en la sede de la Secretaría de Gobernación, que encabeza la secretaria Rosa Icela Rodríguez Velázquez, para promover la difusión y discusión, así como la presentación de propuestas sobre el sistema electoral mexicano. Y detalló que durante las consultas se abordarán 14 temas:

1. Libertades políticas.

2. Representación del pueblo.

3. Sistema de partidos.

4. Financiamientos y prerrogativas de partidos.

5. Fiscalización de ingresos y gastos de partidos, candidatos y campañas electorales y preelectorales.

6. Efectividad del sufragio.

7. Regulación de la competencia político-electoral.

8. Libertad de difusión de opiniones, informaciones e ideas.

9. Propaganda de poderes y organismos públicos.

10. Sistema de votación y de cómputos dentro del territorio nacional y en el extranjero.

11. Autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales.

12. Requisitos de elegibilidad.

13. Inmunidad de funcionarios elegidos por el pueblo.

14. Consultas populares y revocaciones de mandatos.

1 de 2

De acuerdo con el decreto publicado la semana pasada, la Comisión estará integrada, además del titular de esta instancia, por la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, así como los titulares de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones; la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; la Oficina de la Presidencia de la República; la Coordinación de Asesores del Presidente de la Oficina de la Presidencia de la República, y la Coordinación General de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia de la República.

Además, se aclara que la Comisión podrá invitar a representantes de dependencias, entidades, instituciones públicas o privadas de los tres órdenes de gobierno, organismos autónomos, academia y sociedad civil, quienes tendrán derecho a voz, pero sin voto.

El titular de la comisión recalcó que lo que se tiene que discutir es la representación del pueblo, ya que no es lo mismo representación proporcional que representación de minorías. Al referirse a los diputados plurinominales, cuestionó: “¿A quiénes representan hoy?”

Por su parte, la Sheinbaum Pardo indicó que vale la pena analizar si deben continuar los institutos electorales locales.

También se pronunció por permitir la oportunidad de creación de nuevos partidos no sólo cada seis años, sino en tiempo más reducidos.