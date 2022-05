Demanda de inclusión en Cumbre no es boicot: AMLO

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo hoy que la adhesión de otros países latinoamericanos a su postura de cuestionar la exclusión de algunos gobiernos en la Cumbre de las Américas no representa un boicot para la organización estadunidense. «Yo no descarto que el presidente (Joe) Biden haga la invitación a todos. Me dio gusto que ayer en la Casa Blanca se sostuvo que no se han girado invitaciones. A mí no me han invitado formalmente y no han girado invitaciones a nadie, vamos a esperarnos, sería un hecho histórico muy importante».

Cuestionado de nueva cuenta sobre la Cumbre de las Américas y su rechazo a la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela, López Obrador dijo que hay un trato respetuoso con el presidente Joe Biden que siempre se ha manejado a partir de «un pie de igualdad».

«Es una persona buena, responsable y pues es demócrata y sabe que debe respetarse el derecho a disentir. A diferencia de las dictaduras, la democracia significa pluralidad, no es pensamiento único», señaló.

En una larga disertación, que derivó en que se incluyera la pieza de Los Tigres del Norte llamada América, López Obrador calificó a Biden de una persona buena, responsable y demócrata.

Aseguró que el mandatario estadunidense sabe que debe respetarse el derecho a disentir pues la democracia, a diferencia de la dictadura, significa pluralidad. «No es pensamiento único, es poder discernir, no estar de acuerdo en todo, pero respetarnos y buscar las coincidencias. Eso es la democracia».

Tras reivindicar la política exterior mexicana que se rige por los principios de autodeterminación de los pueblos, la no intervención y solución pacífica de las diferencias, aseguró que en la región «somos países independientes, libres, soberanos. Nos regimos no por mandatos de hegemonías de países extranjeros. Nos conducimos de conformidad con nuestros procesos históricos que en todos los casos están plasmados en las constituciones de los pueblos».

Insistió en dejar atrás políticas del pasado como «esto que están haciendo con Cuba, que es genocidio, que lo decía Gabriel García Márquez, lo del bloqueo»,

Criticó que sólo a unos pequeños grupos les conviene mantener la confrontación ideológica, pero ya son otros tiempos, de unidad e integración.

Citó nuevamente cómo en el viejo continente se pasó de la Comunidad Europea a la Unión Europea. Dijo que a América le conviene la unidad, que permita consolidarla como una de las áreas de mayor potencial económico en el mundo.

«Cuando queremos que asistan todos es porque queremos buscar la hermandad, la unidad en América», añadió.