Diputados de Morena impulsarán la figura de Revocación de Mandato a nivel local

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

El verdadero triunfador con el ejercicio de la Revocación de Mandato fue el pueblo de México, porque se hizo eco de su voluntad tanto si votaron a favor de que continúe el presidente Andrés Manuel López Obrador, o de que se vaya, aseveró en conferencia de prensa la diputada Maribel Galván Jiménez, coordinadora de la fracción parlamentaria de Morena en la 64 Legislatura, para quien el resultado de la consulta refleja que los mexicanos quieren seguir por el camino de la ruta correcta.

Con respecto a trasladar la Revocación de Mandato al plano estatal y municipal, puntualizó que ya se encuentran en comisiones dos iniciativas que están analizándose, y el pasado ejercicio del domingo ha demostrado que es una herramienta importante, pero también que se puede ir perfeccionando, reconoció que sí será necesario que se replique a nivel local.

Y a nombre de los diputados que integran el bloque morenista en la Legislatura local, Galván Jiménez aseguró que el llamado a la participación ciudadana tuvo un eco generoso este domingo 10 de abril, pues a pesar de las condiciones en que se desarrolló la jornada y los intentos por parte del INE de frenar la participación, no fue lo suficiente y la gente manifestó que se siga por el mismo camino. El aprecio al presidente, aseguró la legisladora, se hizo patente con contundencia.

La diputada aplaudió la participación de los migrantes, quienes, dijo, pese a estar lejos de casa continúan con el compromiso firme con la patria, y así lo hicieron saber con más de 8 mil votos de personas allende a las fronteras.

Por ello, dijo, en este ejercicio no hay perdedores, sino que todos ganaron, incluso aquellas personas que votaron porque se le revoque el mandato a López Obrador, pero el hecho de que 17 millones de personas se hayan volcado a las urnas habla de que el verdadero triunfador de la jornada es el pueblo de México que salió a hacer eco de su voluntad. Lo que sí hay que tener en cuenta, agregó, es que la mayoría de los votantes fueron adultos mayores, por lo que se debe reforzar la atención a los jóvenes para que no se alejen de la vida política del país y de su derecho a decidir.

Finalmente, consideró que luego de este ejercicio, en el que el presidente de la República recibió el apoyo de la mitad de los mexicanos que le dieron el triunfo en las elecciones de 2018, no representa una preocupación para Morena, pues un segundo escenario plantea la participación de los partidos aliados que no tuvieron tanta injerencia en esta consulta, además, remató, aun así la votación que ratificó en el mandato a Andrés Manuel López Obrador fue mayor que los votos obtenidos por Ricardo Anaya y José Antonio Meade, ex candidatos del PAN y PRI en 2018.