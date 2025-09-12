Reafirma Secretaría de Economía apoyo a MiPymes

Por: La Jornada Zacatecas •

La Secretaría de Economía reafirmó su compromiso con el desarrollo económico y la consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) de la entidad.

Durante el Cuarto Informe de Gobierno, “Resultados con seguridad”, el mandatario David Monreal dio a conocer que se implementaron acciones para fortalecer a los emprendedores y garantizar que las empresas locales tengan acceso a nuevas oportunidades de negocio y financiamiento.

A través del Programa de Desarrollo de Proveedores, en colaboración con el Centro de Competitividad de México, se capacitó a 880 empresas zacatecanas, con el objetivo de que cumplan con los estándares requeridos por las grandes industrias y puedan integrarse a cadenas de proveeduría formales.

Este programa no solo buscó mejorar la calidad de los productos y servicios locales, sino también generar oportunidades reales de vinculación comercial con empresas nacionales e internacionales.

Se llevaron a cabo dos encuentros de negocios, donde se promovió la interacción directa entre empresas locales y compradores del sector industrial y minero. Gracias a estos eventos se canalizaron más de 50 requisiciones de compra del sector minero hacía más de 200 empresas locales, con una inversión de 8.8 millones de pesos, beneficiando de manera directa a cientos de trabajadores y consolidando la presencia de las MiPymes zacatecanas en mercados estratégicos.

El Gobierno de Zacatecas también impulsa el espíritu emprendedor a través del programa Tu Primer Negocio, mediante el cual se otorgó equipamiento y apoyo logístico para que 40 proyectos de emprendedores y migrantes pudieran materializar sus ideas de negocio. La inversión para este programa ascendió a 2 millones de pesos, demostrando el compromiso de la administración estatal con la innovación y la creación de nuevas fuentes de empleo.

Para fortalecer la operación de las MiPymes ya establecidas, se destinó un monto de 1.5 millones de pesos en 150 apoyos económicos, que permitieron a los negocios resurtir su inventario y mantener su competitividad en el mercado local. Asimismo, se equiparon 39 proyectos productivos, beneficiando a 94 trabajadores, con una inversión de 3.4 millones de pesos, lo que contribuye al fomento del autoempleo y a la estabilidad económica de las familias zacatecanas.