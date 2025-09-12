Se suma Zacatecas a Territorio Lector

Por: La Jornada Zacatecas •

En el Patio Central del Museo Zacatecano, se llevó a cabo la lectura en voz alta de la obra poética de Alfonsina Storni, a cargo de la actriz Olivia Lagunas, integrante de la Compañía Nacional de Teatro, evento que el público pudo disfrutar debido a la fuerza de la actriz y la sensibilidad de la poeta argentina, cuya obra sigue vigente, al abordar temas como la libertad, la condición femenina y la lucha por la igualdad.

- Publicidad -

La actividad formó parte de Territorio Lector, programa que busca promover el acercamiento a la literatura, mediante lecturas y diálogos con destacados artistas, iniciativa que se realizó en la entidad, en el marco del programa impulsado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), con el respaldo del Gobierno del Estado, a través del Instituto Zacatecano de Cultura (IZC) “Ramón López Velarde”, a fin de fortalecer y fomentar la lectura como un espacio de encuentro y reflexión.

Zacatecas fue elegido como una de las sedes que acoge el programa Territorio Lector. República Lectora, como una extensión de los encuentros y conversatorios entre escritores y el público, en espacios educativos, culturales e incluso de reclusión social, con el propósito de tender puentes entre la creación literaria y la sociedad, al tiempo de despertar el interés por la literatura y consolidar la lectura como una práctica viva, cercana y transformadora en la vida de las comunidades