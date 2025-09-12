Firman convenio Fiscalía y Junta de Monumentos para preservar patrimonio cultural

Por: La Jornada Zacatecas •

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas y la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas firmaron un convenio de colaboración con el propósito de sumar esfuerzos en el cuidado, preservación y defensa del patrimonio cultural de la entidad.

Participaron el fiscal Cristian Paul Camacho Osnaya y Raquel Ciceley Toribio Rivas, directora de la Junta de Monumentos, quienes coincidieron en la importancia de sumar esfuerzos interinstitucionales para garantizar la preservación del patrimonio, bajo una visión de respeto a la legalidad y de participación ciudadana.

Este acuerdo se desarrolla a través del Programa Guardianes del Patrimonio Cultural, el cual busca promover la cultura de la legalidad y fomentar en la sociedad el respeto y la protección de los bienes culturales, históricos y arquitectónicos que distinguen a Zacatecas como Patrimonio Mundial.

El convenio prevé acciones dirigidas a niñas, niños, adolescentes y adultos, con la finalidad de prevenir daños y actos que atenten contra el patrimonio cultural, además de generar conciencia sobre la importancia de conservar los espacios históricos para las presentes y futuras generaciones.

Durante la firma, ambas instituciones coincidieron en que la protección del patrimonio es también una forma de fortalecer la identidad, el sentido de pertenencia y la paz social, al tiempo que se combate la impunidad frente a los delitos que afectan el legado histórico de los zacatecanos.

Con este acuerdo, la Fiscalía y la Junta de Monumentos ratifican su compromiso de trabajar de manera conjunta en proyectos de prevención, educación y aplicación de la ley, contribuyendo a la construcción de un Zacatecas seguro, con Paz, Bienestar y Progreso en armonía con su riqueza cultural.