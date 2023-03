Legislación en materia de tabaco privilegia el derecho de a la salud

Por: KAREN GARCÍA •

“El bien a privilegiar y el bien a tutelar, es la salud, es un derecho al que tenemos todos, y por lo tanto debemos exigir que se respete ese derecho”, expresó Arturo Sabines, ex Consultor Nacional para la Organización Mundial de la Salud (OMS) en materia de alcohol y tabaco, respecto a las recientes modificaciones a la Ley General para el Control del Tabaco, pues dijo que aunque ha habido mucha animosidad por parte de algunos grupos, también se tienen muchas acciones en contra por sectores que están en confrontación con las medidas.

- Publicidad -

El experto recordó que la reforma que entró en vigor en enero prohíbe realizar publicidad por cualquier medio de comunicación, incluidos los anuncios en Internet y a través de redes sociales, además del cine, la televisión y el teatro. El reglamento no sólo limita la promoción y los anuncios explícitos, también incluye un apartado sobre los mensajes subliminales que podrían alentar su consumo.

Asimismo, la ley extiende los espacios libres de humo de tabaco a todos los lugares considerados de “concurrencia colectiva”. Desde el 15 de enero de 2023, la Ley prohíbe fumar en patios, terrazas, balcones, parques de diversiones, área de juegos, deportivos, hoteles, playas, centros de espectáculos, canchas, estadios, arenas, plazas comerciales, mercados, hospitales, clínicas, iglesias o espacios de culto religioso, restaurantes y bares, además de paraderos de transporte.

En ese sentido, Arturo Sabines dijo que a pesar de haber sido tan necesaria la implementación de esta medida, también ha habido muchas acciones en contra por parte de sectores que están en confrontación con las medidas, ya que se han tramitado juicios de amparo para oponerse y que en el caso de la promoción y exhibición, tiendas como Oxxo y Walmart han tramitado juicios de amparo y que “en el caso de Oxxo ganó un amparo para poder tener exhibidos los productos de tabaco, es una batalla legal la que se avecina”.

“Las medidas que se han impuesto no son violatorias a ninguna garantía comercial, no se ha prohibido la venta de cigarros, sino que simplemente son medidas de regulación para proteger y garantizar, sobre todo, a menores de edad y a jóvenes que aún no se han iniciado en el consumo del tabaco, hombres y mujeres”.

Resistencia de los consumidores

Respecto a los comentarios y posturas de algunos consumidores de tabaco, los cuales expresan que con las nuevas modificaciones a la ley coartan su libertad de fumar, el experto enfatizó en que “no hay una prohibición, lo que hay es una restricción de los espacios donde puede hacerse”.

“El fumador suele decir que nos molesta y no es que nos moleste, es que nos enferma”, dijo, porque el humo del cigarro contiene más de 7 mil sustancias, 250 son tóxicas y 60 de ellas son cancerígenas, por lo que sostuvo que “no es un tema de cortesía, es un tema de salud pública y claro que tenemos que cuidarnos”, ya que existe humo de primera, segunda y tercera mano.

1 de 4

El humo de primera mano es el que el fumador ingresa directamente a sus pulmones toda vez que inhala o aspira del cigarrillo. Mientras que el de segunda mano, es la nube que es producto de exhalar la sustancia y el de tercera mano, es el que se deposita en las superficies como lo es el aroma de los lugares cerrados como automóviles, casas y hasta en las prendas de vestir.

Postura de la Canirac

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) Zacatecas, Carlos de la Torre, mencionó que el nuevo reglamento definitivamente nos va a afectar económicamente, además de que la responsabilidad la dan al restaurantero para que uno limite al cliente de no poder fumar, lo que es muy complejo.

Enfatizó en que la Canirac ha sido responsable a la hora de apoyar y seguir las campañas que prevén el cuidado de la salud. Refirió que en el 2009 cuando se pidió que los establecimientos tuvieran espacios libres de humo y asignar terrazas para los fumadores, “la industria restaurantera optó por meterle inversión y adecuación a los espacios de los restaurantes para cumplir con esa ley”.

Sin embargo, explicó que esta nueva modificación es “muy compleja”, porque se tiene que limitar a los comensales a no fumar, lo que puede repercutir en la economía del establecimiento y además, enfatizó que la ley puede multar al restaurantero, pero no al cliente, por irrumpir las normas.

“Vienen multas de hasta un millón de pesos y hasta 36 horas de cárcel, pero esas medidas no son hacia el consumidor, sino son hacia el restaurante y le dan toda la responsabilidad. Nos va a pegar durísimo, ser nosotros la parte reguladora de ese consumo”, puntualizó.

En ese sentido, mencionó que a nivel Canirac nacional se cuenta con una asesoría legal por parte de despachos jurídicos donde “la única herramienta que tenemos al día de hoy” es recurrir al amparo para que esta ley “la echen para atrás y que no nos metamos en ese tipo de limitaciones tan complejas”.

Asimismo, el líder empresarial sugirió que hace falta “socializar la ley no sólo con el empresario, sino ante la sociedad”, para que estén conscientes e informadas sobre las nuevas normas y cómo será el funcionamiento dentro de los restaurantes o áreas cerradas.

Mencionó que se pueden tener áreas donde el fumador pueda estar sin problema, sin embargo, existen limitaciones como estar en una área físicamente separada e incomunicada de los espacios 100 por ciento libres de humo, porque “con la infinidad de características físicas de los restaurantes y más en los centros históricos de toda la República, está muy limitativo”.

Las políticas públicas bien aplicadas funcionan

El experto Arturo Sabines recordó que este 2023 se cumplen 15 años de que entró en vigor la Ley General para el Control del Tabaco y que a partir de su aplicación “comenzamos a ver prevalencias hacia abajo del consumo de tabaco” y que una de las medidas que más impactó en su momento es la del 2011 con los impuestos a los productos de tabaco.

“Si las medidas no se aplican bien, si bajamos la guardia, si se empiezan a relajar varias cosas, gradualmente la gente comienza a fumar aún más”.

Mencionó que la prevalencia bajó y se ha estancado y que el número de fumadores son más porque la población ha crecido, pero proporcionalmente sigue siendo un estándar entre el 15 y 16 por ciento de población mexicana que fuma, de 12 años en adelante.

“Este gobierno ha tomado el control de tabaco en las manos y lo ha puesto a la vanguardia en la región, porque antes de que empezara esta administración, México estaba rezagado en materia de control de tabaco y hoy en día estamos nuevamente a la vanguardia con medidas como la prohibición de exhibición y que esperemos que la sociedad entienda que es en favor de la salud y no de los derechos comerciales”, expuso.

Perfeccionar estas medidas

Una de las medidas donde se puede avanzar, es en el cobro de impuestos de tabaco, ya que aseguró Arturo Sabines que es la medida más “costo efectiva” porque se buscaría que el 75 por ciento final de la cajetilla sea impuestos.

Otra medida importante y fundamental, sería el empaquetado neutro lo que llevaría a una cajetilla completamente homologada donde la marca del producto aparece en una tipografía específica y un pantone (es una guía de colores que están identificados con un código) de color que sería el mismo para todas las marcas, donde el 90 por ciento de la cajetilla sea advertencias sanitarias y con imágenes gráficas grandes.

Asimismo, mencionó que el control y restricción sobre los aditivos que se agregan a los productos de tabaco, sería una de las medidas importantes por aplicar ya que “uno de los ejemplos claros en México, es que a los cigarros se le agregan cápsulas de sabor y de acuerdo con la ley general, no puede haber cigarros mentolados, light y sin embargo la industria creó las cápsulas”.

Secretaría de Salud de Zacatecas

Iván Torres Cuevas, comisionado estatal de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud de Zacatecas dijo que en Zacatecas, aplauden estas restricciones porque se basa en la primicia de la prevención y fomento de hábitos de vida saludable y que “recordemos que la prevención es más barata y no me refiero a lo económico sino a la rehabilitación de las personas y a salvar vidas.

Agregó que estas estrategias se respaldan con la disminución de las muertes, ya que se registraban hasta 146 muertes por día en México por el consumo de tabaco, luego de la implementación de dichas estrategias la cifra bajó a 135 muertes diarias.

“Estás beneficiando mucho más a la gente con este tipo de estrategias que lo que se pudiera beneficiar con los ingresos de los establecimientos y la primicia siempre va a ser la salud”.