Balaceras, bloqueos y quema de vehículos en Jalisco; dos policías muertos

Guadalajara, Jal. Una ola de violencia en esta entidad, con enfrentamientos, bloqueos y quemas de vehículos, ha dejado en las últimas horas un saldo de dos policías municipales muertos, dos paramédicos y un militar heridos, además de la suspensión de clases, en municipios de Jocotepec, Lagos de Moreno y Tamazula de Gordiano, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

En Jocotepec, agregó la fiscalía estatal en un comunicado, un comando armado disparó contra policías municipales y paramédicos que prestaban auxilio en un accidente automovilístico en la carretera libre Jocotepec-Morelia, a la altura de la brecha Zapotitlán Hidalgo.

«Varios sujetos armados que pasaban por la zona en un vehículo les realizaron detonaciones de arma de fuego, dejando hasta el momento un saldo de dos policías municipales sin vida y dos paramédicos de los servicios médicos lesionados», añadió.

Por otro lado, en la población de Betulia, en el municipio Lagos de Moreno en los limites con Aguascalientes, se suscitó otro enfrentamiento entre presuntos integrantes de la delincuencia organizada y elementos del ejercito mexicano que realizaban patrullajes de vigilancia en la zona. En el choque armado un militar resultó herido.

La noche del jueves fueron fueron incendiados dos tráileres en la localidad La Garita, en el municipio de Tamazula de Gordiano, mientras abundaban reportes ciudadanos sobre balaceras, por lo cual el ayuntamiento anunció en redes sociales la suspensión de clases y actividades públicas para este viernes, pero en el transcurso de la noche eliminó la publicación y esta mañana el gobernador Enrique Alfaro emitió un mensaje para, dijo, tranquilizar a la población y señalar que ningún ayuntamiento tiene facultad para decretar paro de actividades.

El reporte se dio poco antes de las 10 de la noche señalando que había dos tractocamiones incendiados en la carretera federal Jiquilpan-Manzanillo, en el tramo que va de Tamazula a Mazamitla a la altura de la ranchería La Garita, pero no se reportaron personas lesionadas ni afectaciones mayores.

Alfaro atribuyó no sólo la quema de los dos vehículos pesados, sino el asesinato un par de horas antes de dos policías de Jocotepec en un ataque en el que dos paramédicos resultaron también lesionados y el incendio de un vehículo con armas en su interior en La Manzanilla de la Paz, al “clima de violencia generado en el país, particularmente lo que está sucediendo en Michoacán”.

“Ayer (esa violencia) tuvo efectos en los municipios limítrofes de Jalisco con los estados vecinos, son tres hechos que generaron miedo y preocupación”, dijo el gobernador jalisciense, quien a principios de semana realizó un informe de seguridad en el cual aseguró que los índices de delincuencia en el estado han bajado desde que llegó al cargo hace poco más de tres años.

Pero ni Tamazula ni Jocotepec son municipios que limitan con Michoacán como dijo Alfaro. Y La Manzanilla de la Paz, si bien sí está en los límites con ese estado, antes de salir de Jalisco se debe transitar hasta Mazamitla para luego ir hacia San José de Gracia, Michoacán, donde la semana pasada hubo enfrentamientos que dejaron al menos once muertos y que derivaron en una fuerte presencia policial de ambos estados como de fuerzas federales que, supuestamente, mantienen desde entonces una vigilancia férrea en toda esa región.

“Es un momento complejo para el país y particularmente en los municipios que colindamos (sic) con estados donde hay problemas complejos en materia de violencia, particularmente Michoacán, Zacatecas y Colima. Estos hechos no nos pueden hacer caer en el miedo y la zozobra”, insistió Alfaro, señalando que no se debe caer en pánico “a partir de información que no siempre es precisa y que en muchos momentos pareciera difundirse para generar miedo en la población”.