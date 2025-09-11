Refrenda DMA su respaldo a Villa Hidalgo y Villa González Ortega

Por: La Jornada Zacatecas •

Al acudir como invitado al Primer Informe de Actividades del alcalde de Villa Hidalgo, Eleazar Garza Escamilla, y de la alcaldesa de Villa González Ortega, María Magdalena Alvarado García, el gobernador David Monreal Ávila refrendó su respaldo y compromiso de trabajo a favor de estas demarcaciones del sureste del estado, por su desarrollo, justicia social y bienestar.

- Publicidad -

Para refrendar su compromiso con Villa Hidalgo, el gobernador David Monreal anunció que se continuará con el fortalecimiento de la infraestructura carretera de Villa Hidalgo, de tal manera que se pueda izar bandera blanca en este rubro, mediante un esquema de coinversión en el que la administración estatal aportará dos pesos por cada peso del ayuntamiento.

Asimismo, el mandatario ofreció ampliar el programa alimentario Corazón Contento para que, en diciembre próximo, todas las familias de Villa Hidalgo reciban una canasta navideña y que, al amparo de las fiestas de fin de año, les permita celebrar como se merecen.

Tras el anuncio de que en Villa Hidalgo se celebrará el evento Los 15 de Mis Sueños, dedicado a todas las quinceañeras del municipio, el gobernador David Monreal se sumará a esta gran fiesta y aportará el pastel, el mariachi y la mitad del costo para adquirir los vestidos de las jovencitas.

Eleazar Garza agradeció al mandatario por los apoyos en materia de seguridad, del programa alimentario Corazón Contento, por la ambulancia nueva para Villa Hidalgo, por destinar semilla a productores afectados por el granizo y material para las viviendas de personas damnificadas por las lluvias.

A la alcaldesa de Villa González Ortega, el gobernador David Monreal Ávila le dijo que se ha emprendido una estrategia integral e institucional para lograr el rescate financiero del ayuntamiento, ya que está sumido en una deuda millonaria ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y por laudos laborales.

Felicitó a María Magdalena Alvarado García porque ha iniciado un manejo ordenado de la administración para recomponer las finanzas, por lo que brindó su respaldo para que se revierta completamente, porque “gobernar demanda del tiempo, talento, compromiso y una gran responsabilidad en el manejo del recurso, que se realice con honestidad, transparencia y eficacia, y eso es lo que está haciendo la presidenta municipal”.

Le dejó en claro que se ayudará al Municipio en su política social, en infraestructura y en el acompañamiento financiero, porque “el pueblo de Villa González Ortega no merece continuar por el sendero de la incertidumbre”, y a esta demarcación se le apoyará con un préstamo, si es necesario, así como con hasta con tres pesos por cada uno del ayuntamiento para carreteras.

“Pueden estar tranquilos, el próximo año será mucho mejor, con más experiencia, con más apoyo, con más trabajo y con más resultados en Villa Hidalgo y Villa González Ortega”, expresó el gobernador David Monreal al alcalde, a la alcaldesa y a pobladores de ambas demarcaciones visitadas la tarde de este miércoles.