Listas las Chivas para su encuentro de leyendas contra el America

Por: La Jornada Zacatecas •

Quedó integrado de manera completa el equipo de leyendas del rebaño sagrado que se medirá este jueves en punto de las 8 PM a los históricos de las Águilas del América sobre el césped del Estadio Carlos Vega Villalba.

En días anteriores, ya se había confirmado la presencia de Oswaldo Sánchez, Ramón Morales, Maza Rodríguez, Héctor Reynoso y Venado Medina como parte de los rojiblancos, y este jueves se añaden los campeones mundiales en 2005 Pato Araujo y Omar Esparza, así como avión Calderón y Aris Hernández, campeones del Clausura 2017; también estarán Diego Martínez y Salvador Carmona, ex seleccionados nacionales, entre varios más que te mencionamos a continuación.

Gustavo Sedano, Héctor Reynoso, Chava Carmona, Lupillo Castañeda, Omar Esparza, Aris Hernández, Diego Martínez, Ramón Morales, Venado Medina, Avión Calderón, Negro García, Jair García, Renato Rivera, Chatón Enríquez, Damián Álvarez, Pato Araujo y Jair Pereira.

Los boletos todavía se pueden adquirir en las taquillas del Estadio Carlos Vega Villalba o en la plataforma digital www.flashticket.mx