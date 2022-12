AMLO enviará otra iniciativa si hay cambios graves al plan B electoral

Por: La Jornada •

Si son graves las modificaciones adicionales aprobadas en San Lázaro en materia electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ayer que pedirá que se quiten , e incluso ofreció enviar otra iniciativa.

En su conferencia de ayer, el mandatario fue consultado sobre los cambios avalados por los diputados de Morena y sus aliados de PT y Verde Ecologista, que no eran parte del proyecto que él presentó.

Esas reformas, negociadas por las tres fracciones aliadas, permiten a los partidos políticos mantener su registro aun sin conseguir 3 por ciento de votos en comicios federales, pero logran 3 por ciento de los sufragios locales en 17 entidades.

Además, los autorizan a conservar como ahorros parte de los recursos que no hayan ejercido en un año fiscal para usarlos al siguiente.

López Obrador pidió esperar una revisión de la minuta enviada al Senado; adelantó que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, acudirá hoy otra vez a la conferencia en Palacio Nacional para explicar el contenido de lo aprobado por los diputados en la madrugada del miércoles.

Esto se aclara …

Llamó a que no haya distorsiones y se analice bien, porque hay mucha manipulación .

El titular del Ejecutivo reprochó que los conservadores manipularon a millones para sostener un aparato burocrático oneroso. Un asistente a la mañanera le dijo que con las reservas aprobadas se refuerza ese aparato, a lo que respondió: “no, eso no. Eso es una cosa… Si fuera como tú planteas, es un asunto mínimo. Incluso te diría: si es grave, yo mismo sugeriría que se quite, porque nosotros somos verdaderamente demócratas, no falsarios”.

De igual forma, agregó que esto se aclare. Y si es grave, yo ofrezco enviar otra iniciativa, para decir: eso yo no lo propuse, y se quita .

Indicó que no le informaron de los cambios añadidos a su propuesta por los diputados de la mayoría. No tienen por qué obedecerme , repuso a otra pregunta. Es que ellos son representantes del pueblo, y cada quien actúa con libertad .

Interrogado sobre la postura del coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal –en coincidencia con la oposición–, de dictaminar la minuta sin prisas, López Obrador confió en que avanzará la reforma electoral. Si no se aprueba, cada quien asumirá su responsabilidad .

Añadió que “si un senador dice: ‘no, no voy a votar’, o dos, o tres, o cinco, o 10, o 20, pues allá ellos. Sólo que deben hacerse cargo de sus actos y es la gente la que decide, como es en una auténtica democracia”.

–¿Podría tomarse como moneda de cambio con miras hacia 2024? –se le preguntó.

–No, eso no. Eso es politiquería. Aquí cada quien tiene que actuar en función de principios e ideales, y éstos no se negocian, ni la dignidad.