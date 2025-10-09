Repunta empleo en Zacatecas con mil ochocientos nuevas plazas laborales en el mes de septiembre

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

En septiembre del 2025, Zacatecas registró un incremento de mil 817 puestos de trabajo afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en relación con el mes anterior; sin embargo, en comparación con el mismo mes, pero del año anterior (variación anual), hay una disminución de 2 mil 579 puestos.

En ese sentido, Zacatecas se ubica como la novena entidad con mayor decrecimiento en su variación anual con una reducción de 1,3 por ciento, solo por encima de Guerrero, Tamaulipas, Coahuila, Sonora, Baja California, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

En agosto de este año, en el estado se registró ante el IMSS un total de 189 mil 706 empleos, mientras que en septiembre esta cantidad aumentó a 191 mil 523, lo que significa el menor indicador alcanzado desde marzo de este año, cuando el indicador fue similar.

Asimismo, en lo que va del 2025 no se ha logrado el nivel de registro de puestos de trabajo alcanzado en el 2024, cuando el mes con mejor indicador fue marzo (con más de 198 mil), y el mes con peor estadística fue justamente septiembre (con 191 mil).

En lo que respecta a indicadores nacionales, el IMSS destaca el registro de 23 millones 761 mil 340 afiliaciones asociadas a un patrón, que incluye a las personas beneficiarias de la reforma de plataformas digitales.

Considerando únicamente puestos de trabajo, el registro ante el IMSS es de 22 millones 571 mil 682 puestos, valor máximo para un mes de septiembre desde que se tenga registro, de los cuales el 87.0 por ciento son permanentes y 13.0 por ciento son eventuales.

Además, en septiembre se presentó un aumento mensual de 116 mil 765 puestos, variación que, en términos relativos, es del 0.5 por ciento. Con lo anterior, la creación de empleo en lo que va del año es de 333 mil 303 puestos de trabajo, lo que representa una tasa de crecimiento de 1.5 por ciento.

También destaca que en los últimos doce meses los puestos de trabajo crecieron 90 mil 879 puestos a nivel nacional, lo que representa un cambio porcentual anual de 0.4 por ciento, mientras que los sectores económicos con el mayor aumento porcentual anual en puestos de trabajo fue el de transportes y comunicaciones con 9.3 por ciento, comercio con 2.7 por ciento y el sector de electricidad con 2.4 por ciento.

Por entidad federativa destacan Estado de México, Hidalgo y Michoacán con aumentos anuales mayores a 3.0 por ciento, en contraste con los estados que decrecieron en más de 1.5 por ciento.

Al cierre de septiembre de 2025, el salario base de cotización promedio de los puestos de trabajo afiliados al IMSS alcanzó un monto de 623.1 pesos, el más alto para un mes de septiembre desde que se tenga registro. Este salario presenta, en su comparación anual, un cambio nominal de 41.6 pesos, el cuarto mayor aumento de entre todos los septiembres

Por último, al 30 de septiembre de 2025, se tienen inscritos ante el Instituto un millón 39 mil 227 registros patronales, una tasa de variación anual negativa de 2.4 por ciento. Lo anterior, se explica principalmente por la implementación de medidas de seguridad en la apertura de registros patronales de personas físicas.