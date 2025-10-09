11.5 C
Presentan Plan México en Foro Económico Mundial

By Erik Herrera
Foto: Cortesía

Más Leídas

Erik Herrera
Erik Herrerahttp://ljz.mx
Por: La Jornada •

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó, ante empresarias y empresarios de 17 países miembros del Foro Económico Mundial, el Plan México y sus objetivos: fortalecer el mercado interno y el salario, así como la inversión pública y privada, aumentar la soberanía alimentaria, energética y la producción nacional, reduciendo las importaciones con países con los que no se tiene tratado comercial. Además, expuso el optimismo del Gobierno de México en su relación con sus socios comerciales de América del Norte: Estados Unidos y Canadá.

