Presupuesto estatal de vivienda prioriza a población vulnerable: titular Seduvot

En su comparecencia ante el pleno de la 65 Legislatura como parte de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno de David Monreal Ávila, la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial (Seduvot), Luz Eugenia Pérez Haro, indicó que el presupuesto estatal de vivienda prioriza a población vulnerable, en particular a mujeres jefas de familia, personas con discapacidad y víctimas de violencia.

Al menos siete legisladores cuestionaron a la funcionaria sobre el avance del Platabús, después de que lo destacara como “una nueva forma de movilidad que no distingue ni excluye, y que abre la puerta a un desarrollo más humano y sostenible”, resaltando la culminación de la Terminal 1, con una inversión de 200 millones de pesos, y asegurando que el sistema (con avance global del 80%) será completado dentro de esta administración.

Precisó que cuatro contratistas abandonaron la obra y hubo que rescindir y reestructurar jurídicamente los contratos en coordinación con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).

Confirmó que el programa Movilidad para el Bienestar (Mobi) incluirá ciclovías, áreas verdes y un corredor peatonal que conectará vialidades transversales de norte a sur en la zona metropolitana Zacatecas-Guadalupe, integrando tramos de Tránsito Pesado, Solidaridad y Manuel Felguérez.

Renata Ávila (PT) recordó las observaciones pendientes de la Auditoría Superior del Estado por más de 40 millones de pesos en la gestión del exsecretario Ismael Solís Mares. Pérez Haro confirmó que los expedientes fueron remitidos a la Fiscalía Anticorrupción, que existen procesos en curso y que la actual administración “ha entregado toda la documentación requerida y colabora activamente para deslindar responsabilidades”.

Aclaró que desde su llegada al cargo se han fortalecido los controles de gasto y licitación, y que la información financiera de los programas de vivienda “ya es pública y puede consultarse en el portal oficial de la dependencia”.

La regularización de la tenencia de la tierra fue abordada por Jesús Badillo (PAN) y Eleuterio Ramos (PRD), este último advirtió que “las malas prácticas de algunos contratistas encarecen los costos y reducen el número de beneficiarios reales”.

Al respecto, la secretaria informó que se han realizado 5 mil 254 acciones mediante el Programa de Escrituras y Títulos de Propiedad, de las cuales 971 corresponden a regularización urbana, 1 mil 563 a certificaciones y más de 2 mil 700 a procedimientos rurales o mixtos.

Adelantó que en Fresnillo se entregarán 374 escrituras y 383 títulos rurales antes de que concluya el año, principalmente en las colonias Praderas del Norte y San Joaquín.

Explicó que el tiempo promedio de resolución de cada expediente es de tres meses (dos ante el Registro Público de la Propiedad y uno para la integración final), y reconoció que existe una sobredemanda de trámites.

Por ello, dijo, Seduvot colabora con la FGJEZ y la ASE para prevenir fraudes inmobiliarios y frenar la venta irregular de terrenos, además de elaborar inventarios de ocupación real que impidan “regularizaciones simuladas”.

“Zacatecas es el único estado del país que mantiene el régimen de fraccionamientos rurales”, advirtió al responder un planteamiento de Jesús Padilla, indicando que se trabaja en una reforma legal para homologar la norma al Código Territorial y Urbano con el fin de eliminar ambigüedades entre propiedad ejidal y urbana.

“No podemos seguir regularizando con marcos normativos obsoletos”, afirmó, al destacar que su dependencia emitió durante el último año 748 dictámenes de terrenos susceptibles de posesión, 352 opiniones sobre el derecho de preferencia de parcelas ejidales y 138 constancias estatales de compatibilidad urbanística, además de 19 dictámenes de impacto urbano para fraccionamientos, estaciones de servicio y áreas comerciales.

Recomendó a los municipios salvaguardar las áreas de donación y advirtió que en algunos casos han sido indebidamente vendidas o utilizadas con fines comerciales, cuando por ley deben destinarse a equipamiento urbano y espacios públicos que beneficien a la comunidad.

A pregunta de María Dolores Trejo (Morena), informó que la participación de las comunidades migrantes ya ha producido obras como el andador rural de San Tadeo, en Villanueva, citándolo como ejemplo de planeación con enfoque de retorno y cohesión comunitaria.

En ese sentido, destacó la instalación de 38 concejos municipales de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, cada uno con su observatorio ciudadano, y subrayó que por primera vez se incluye a zacatecanos migrantes en la elaboración de proyectos.

Precisó que los apoyos del Programa de Mejoramiento de Vivienda han beneficiado a mil 316 hogares zacatecanos con la construcción de techos firmes, cuartos dormitorios y baños, mediante una inversión de 127 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

“Cada cuarto o techo que entregamos —dijo— es una acción directa contra la desigualdad y el hacinamiento, y una apuesta por la dignidad de quienes más lo necesitan”.

Sobre la cancelación del programa Pie de Casa, Pérez Haro explicó que los fondos “se están destinando al programa federal Vivienda para el Bienestar”. Añadió que la Seduvot toma la cartera vencida del antiguo organismo para reasignar casas a familias en hacinamiento o situación de emergencia, priorizando casos de violencia y carencia habitacional.

A casi una hora de iniciada la sesión, las inconformidades por el apagado de micrófonos derivaron en un intercambio de 13 minutos, durante el cual la diputada Susana Barragán acusó autoritarismo de la presidenta Karla Esmeralda Rivera; se acordó que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) revisará nuevamente el formato de la glosa.