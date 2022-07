Fueron detenidos 11 presuntos responsables de los hechos de violencia en Jerez: SSP

Por: La Jornada Zacatecas •

El secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín Marín, informó que con motivo de los hechos de violencia registrados en Jerez la mañana de este viernes, la Mesa Estatal de Construcción de la Paz y Seguridad ordenó el despliegue de elementos del Ejército, Guardia Nacional, policías Estatales y Municipales.

En estrategia coordinada entre las corporaciones de los tres órdenes de gobierno se logró la detención de 11 presuntos responsables de los hechos delictivos, además se aseguraron vehículos, armas de fuego, y una cantidad importante de cartuchos y cargadores.

Marín Marín reiteró que el Gobierno de Zacatecas está comprometido en combatir la violencia y sobre todo, regresar la paz y tranquilidad al estado.

En su momento y respetando los tiempos legales, las autoridades competentes informarán sobre los avances en la investigación y los detalles sobre las acciones desarrolladas.

Cabe señalar que este jueves, en Fresnillo, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, descartó un posible cambio dentro de la estrategia de seguridad y también negó que se vaya a pactar con los delincuentes como una posible solución para lograr la paz para el territorio zacatecano.

En conferencia de prensa, la funcionaria federal negó un posible cambio tal y como recientemente lo había sugerido el obispo de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló; tajante fue al mencionar que un cambio de estrategia no se realizará porque hay baja en la incidencia delictiva como robo de vehículos, secuestro y otro tipo de delitos de índole federal y reiteró que no se cambiará la manera de actuar.

Lo que dejó como posibilidad fue difundir de mejor manera los resultados que se obtienen dentro de la estrategia e incluso no descartó llevar a cabo algún diálogo con el obispo sobre los adelantos de las investigaciones que a él le interesan.

De igual manera, negó que el Gobierno Federal logre pactar con criminales, en ese sentido, fue tajante al referir que de ninguna manera y bajo ningún motivo se efectuarán pactos con mafiosos o compromisos con delincuentes y recalcó que el gobierno puede atender y escuchar con respeto las opiniones de todos los ciudadanos y de los líderes de opinión, pero ante una expresión de esa magnitud dijo no a compromisos con mafiosos.