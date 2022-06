Trabajadores del Sector Salud realizaron marcha y bloquearon el bulevar

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Si alguien sabe de la importancia de las arterias ese es el personal de salud. No obstante, esta vez la intervención no fue en un cuerpo humano, pero sí en uno urbano, al que con su presión le hicieron sentir el pulso de su lucha en contra de la donación del Hospital de la Mujer de Fresnillo al IMSS-Bienestar, el secretario de Salud, Uswaldo Pinedo y la federalización del mismo sistema de salud a la que Zacatecas se ha sumado junto a otros 15 estados. Fue un día más de protestas sin que se avizore una solución al conflicto.

La circular en la que se citó a los trabajadores con “carácter de obligatorio” para su participación en la mega marcha, establecía que el lugar de reunión sería la estación de ferrocarril donde descansa la vieja máquina 30-30 que se ha convertido en el punto de partida y sitio simbólico para avanzar a contracorriente. La hora para la manifestación, según el documento, las 8:30 de la mañana.

El lugar comenzó a pintarse de blanco paulatinamente. Desde distintos centros de salud y nosocomios llegaron a la cita pactada con su líder. Lonas y pancartas con el logo del Sntsa 39 aportaron a la paleta de colores del contingente y pusieron además subtítulos, a la que se ha convertido una de las demandas principales de los trabajadores: “Fuera Pinedo”.

Entre el gremio, la líder sindical, Norma Castorena Berrelleza, saludaba, daba los buenos días y recibía el apoyo de su gente. “En todas las unidades se está trabajando sin suspensión alguna de nada. Estamos aquí afuera los que pudimos salir, que a lo mejor pudieran haber salido más, pero hubo muchas acciones por parte de la autoridad, mensajes amedrentando, diciendo que la marcha no era legítima”, dijo a los medios de comunicación que la rodearon.

Con esta marcha, a decir de la secretaria general, se buscó hacerle ver a la ciudadanía cuál es la inconformidad y la molestia de “los héroes de la pandemia” que ahora son tratados como delincuentes, dijo. Y ante la postura del secretario de Salud, quien ha reiterado que no le compete a él la designación de plazas en el nosocomio fresnillense, Norma Castorena refirió que quien tiene que ser su aliado en estos momentos es el gobernador David Monreal Ávila, el único que puede resolver el conflicto.

“Todo el conflicto se ha generado desde la Secretaría de Salud por esa falta de las mesas que no se realizaron. Se nos hubiera dado la posibilidad de una mesa ordenada, tomando todas las posibilidades y determinaciones, y que los compañeros fueran tomados en cuenta”, dijo, para agregar que de continuar sin solución, se está planeando ya la salida de algunos camiones a la Ciudad de México a buscar al Presidente en su conferencia mañanera, así como al director general del IMSS, Zoé Robledo, pero espera que no haya necesidad y el gobernador como líder y patrón, “ponga orden”, se haga la mesa de negociación y los escuche.

Asimismo, pidió al secretario de Salud, Uswaldo Pinedo, que no politice el tema, pues este ha señalado que esta movilización se debe a la próxima renovación de la dirigencia del Sntsa 39, a lo que Castorena Berrelleza reviró señalando que en el IMSS también habrá, por vez primera, elecciones con voto libre y secreto y el hoy secretario de Salud necesita otorgar plazas para que voten por su grupo. “No pretenda politizar, mejor, ya planee soluciones para poder darle salida en bien de la población de la zona norte de Fresnillo que requiere el hospital: haciendo estas mesas, trabajando, determinando quién va a llevar las cargas laborales se puede avanzar para echar a andar este hospital” concluyó antes de iniciar la marcha.

El contingente partió minutos después de las 9 horas por la avenida González Ortega y en el cruce con Juárez, personal atendió a un vendedor de periódicos que sufrió un ataque epiléptico, para luego continuar pidiendo la salida de Pinedo por toda la avenida Hidalgo hasta desembocar en la plancha de la Plaza de Armas, donde la estadía fue corta ya que ahí mismo se decidió radicalizar la protesta mediante el bloqueo de ambos carriles de bulevar a la altura de Plaza Bicentenario, hacia donde se dirigieron pasado el mediodía.

Ahí, bajo un sol rencoroso, la manifestación fue subiendo de tono al ritmo de consignas cada vez más duras. “Seguro social, amarra a tu animal”, “Pinedo, ratero, no llenas de dinero”, “No somos uno, no somos diez, pinche Pinedo cuéntanos bien”, “Pinedo ojete, ya deja el gabinete”. Y cuando comenzaron a cantar “Sacaremos a ese güey de los Servicios” una piñata con el rostro del funcionario comenzó a pender del puente peatonal, mientras la líder sindical se desquitó de la desatención a palazos, mientras el gremio gritaba “apoyo total, a la líder sindical”.

Pronto la rabia se convirtió en fuego y la piñata, que a lo largo de la marcha mostró un rostro conocido, fue consumiéndose poco a poco hasta quedar en cenizas, al igual que una de las batas blancas que fue arrojada por un trabajador en un gesto más de repudio. El fuego, dicen los que saben, se aviva con el encono, pero también con el descuido.

El bloqueo por más seis horas de las dos arterias que le dan vida a la movilidad de la zona metropolitana culminó antes de las 7 de la noche. En un video mensaje final, Castorena Berrelleza pidió a toda la ciudadanía una disculpa por la molestia que causó la manifestación que catalogó como justa y legítima, porque trabajadores de salud, aseguró, están perdiendo la oportunidad de estabilidad laboral.

“Antes fuimos los héroes de la pandemia, hoy nos han ignorado. Esta es la política de la Nueva Gobernanza, donde no te escuchan, donde sólo vale la versión de un lado y no vale la razón de los trabajadores. Estamos arrepentidos de haber creído en la Nueva Gobernanza que no te escucha y no te da la posibilidad de hablar; sólo hemos tenido represión, amenazas y han tratado de someternos. Les pedimos una disculpa, esto es una lucha justa”, dijo.