Realizan primera Jornada de Capacitación “Participación de los Gobiernos Municipales en Construcción del Bienestar”

La Jornada Zacatecas

Al encabezar la Jornada de Capacitación “Participación de los Gobiernos Municipales en la Construcción del Bienestar”, con respecto a la planeación y aplicación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2022, el gobernador David Monreal Ávila abordó la importancia de ejercer estos recursos en temas prioritarios, se informó en un comunicado.

En ese tenor, llamó a las y los presidentes municipales a tener un ejercicio correcto del gasto y a emplear los recursos públicos en atender las necesidades más primordiales de la ciudadanía.

Reunidos en la Sala Magna del Centro Platero, en Guadalupe, acompañado de Verónica Díaz Robles, delegada de Programas para el Desarrollo en el estado, el mandatario resaltó que este tipo de eventos reafirma el compromiso del Gobierno de México con Zacatecas y sus municipios.

Ante alcaldesas, alcaldes y representantes de 29 de los 58 municipios, Monreal Ávila ponderó la labor de la Secretaría del Bienestar por brindar esta jornada de capacitación, ya que orienta a los Estados y Municipios sobre la correcta aplicación de los fondos para abatir el rezago social en todo el estado.

De la misma manera, mencionó la importancia de esta capacitación, ya que permite establecer acciones de colaboración, coordinación y estrecha comunicación entre los tres órdenes de Gobierno en pro de las familias zacatecanas, principalmente las más necesitadas.

Al tener como eje principal la infraestructura social, David Monreal dijo que es fundamental la coordinación entre los gobiernos para la correcta planeación y ejecución de recursos, en beneficio directo de la población en extrema pobreza, siempre con una correcta aplicación del gasto.

La capacitación también ayudará a que las y los funcionarios conozcan a detalle cómo se deben ejercer los recursos públicos y se les dé buen manejo, sobre todo en este tiempo, en el que se busca sostener una lucha permanente contra la corrupción y la impunidad.

Mencionó que las y los presentes son claves para que los recursos del FAIS se apliquen verdaderamente en temas que abatan el rezago social y la marginación, además de que ello está estipulado en la Ley de Coordinación Fiscal, por lo que éste es un buen momento para que se establezcan parámetros de su ejercicio.

El gobernador exhortó a las y los presidentes municipales a ser promotores de presupuestos participativos, en los que se dé cabida a la atención de los principales problemas públicos; para ello, se tiene la oportunidad de que, en una mezcla de recursos, se multipliquen las acciones de beneficio social.

Alertó a las y los funcionarios para que no se dejen sorprender ni se confundan, ya que no existirá ampliación de recursos y no hay ventanillas externas; de tal forma que aprovechen estos convenios para abarcar más obras carreteras, calles y caminos, así como obras hidráulicas, que son de las necesidades más sentidas de la población.

Por ello, en esta capacitación se despejan las dudas, se plantean visiones y necesidades, además de que se encuentran soluciones a particularidades, con las que se busca la construcción del bienestar del pueblo de Zacatecas.

En su intervención, Carlos Alberto Zúñiga Rivera, titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), destacó la buena relación con los municipios para la aplicación del Fondo de Infraestructura, y agradeció a la representación de la Secretaría del Bienestar por “aterrizar” los detalles técnicos para la correcta planeación y aplicación de los recursos.

Recordó que ya se reciben los proyectos de concurrencia con los municipios, relativos a obras de beneficio social, y se dará prioridad a los más urgentes y a los que abarquen al mayor número de pobladores.

Noemí Silvana Sandoval Hernández y José Antonio Díaz Rosales, representantes de la Dirección General de Desarrollo Regional de la Secretaría del Bienestar, agradecieron el apoyo para la convocatoria de esta capacitación.