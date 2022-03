Diputadas de la 64 legislatura alzan la voz contra los feminicidios y la violencia de género

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

“Se recibe llamada por parte de la Policía de Investigación, en la cual informan haber localizado un cuerpo sin vida del sexo femenino dentro de un domicilio de fraccionamiento Juchipila. No sé por qué lloraron tanto mis hermanos y mis hermanas, escuché que la causa de mi muerte fue ‘asfixia por estrangulamiento’. Soy Guadalupe. Presente”.

Este fue tan sólo uno de los testimonios leídos por las legisladoras de la 64 Legislatura en la sesión ordinaria de este martes, con la que dieron cuenta, mediante notas periodísticas, de los feminicidios que han causado indignación en el estado de Zacatecas. La mayoría de las diputadas presentes dio cuenta de una breve noticia para denunciar la violencia hacia la mujer que existe en el estado.

Asimismo, en el apartado de asuntos generales, desde distintas fracciones parlamentarias, se levantó la voz para solicitar que se erradique la violencia en contra de las mujeres y que más allá de un “feminismo de fachada”, los gobiernos tanto Federal como estatal garanticen la vida de las mujeres en un país en el que diario se asesina a 11.

En un primer momento, la legisladora por el Partido Acción Nacional (PAN), María del Mar Ávila Ibargüengoytia, denunció que el estado ocupa el primer lugar en violencia contra la mujer, porque según el reporte con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Zacatecas está en el primer lugar en homicidios dolosos a mujeres, con 1.63 por ciento por cada 100 mil zacatecanos, rebasado con esto la tasa nacional.

“Como hermana, amiga y compañera, me da terror pensar que todas corremos peligro, me indigna pensar que no podemos salir tranquilamente a la calle, que el miedo se apodera de nosotros al realizar las cosas tan básicas como tomar un taxi, caminar por las calles a cualquier hora. Como a todas, me molesta que se nos juzgue por usar una prenda de vestir, que los salarios sigan siendo menores en algunos espacios laborales en comparación con los de los hombres. No puede seguir siendo menospreciada la labor en los hogares y en cualquier área de desarrollo de nuestro estado”, enfatizó la legisladora.

El tema de seguridad para las mujeres, sostuvo la legisladora, debe ser expresado sin sesgos de colores o fanatismos temporales. “Nos están infravalorando, nos están violentando, nos están matando”, por ello, dijo, que esta conmemoración sirva para exigir el diseño e implementación de políticas públicas y eficaces que garanticen la equilibrada participación de la mujer en igualdad de trato y condiciones, sin ningún tipo de discriminación policía, económica o racial.

“Construyamos una sociedad feminista, no para sustituir al hombre, sino para forjar una sociedad igualitaria con las mismas oportunidades para mujeres y hombres, en la que impere el respeto, la paz, la confianza y la solidaridad. Sigamos luchando por una patria en que las niñas y las mujeres dejen de ser víctimas de la desigualdad”.

Por su parte, la legisladora del PRI, Gabriela Basurto conminó a que el 8 de marzo no represente un tema de capital político, de discursos que no pueden sostenerse, pues no se puede hablar de que los gobiernos son feministas si ponen a acosadores de embajadores, si reducen presupuestos para las mujeres, cuando se proponen hombres para ocupar cargos que no les tocan por el derecho de paridad, además de que cada día existen 11 feminicidios y mujeres desaparecidas. Llamó tanto al gobierno de México como al estatal, a no hacer “un feminismo de fachada” sólo por obedecer a un mercado político.