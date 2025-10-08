Suman 225 personas desaparecidas y no localizadas en Zacatecas durante el 2025

Por: La Jornada Zacatecas •

Durante los primeros nueve meses de 2025, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) registró 225 personas desaparecidas y no localizadas en Zacatecas, lo que representa una disminución del 46 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se denunciaron 558 casos.

- Publicidad -

El informe oficial, con corte al 7 de octubre, detalla que en promedio 25 personas por mes fueron reportadas como desaparecidas o no localizadas en la entidad, frente a las 46 víctimas mensuales registradas durante 2024.

En total, el reporte de la CNB contabiliza 390 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas en el estado durante 2025. De ellas, 165 han sido ubicadas: 155 con vida y 10 sin vida.

Los municipios con mayor incidencia son Guadalupe, Fresnillo, Zacatecas, Jerez, Cuauhtémoc, Villanueva, Loreto, Calera, Ojocaliente y Río Grande, donde persiste el mayor número de reportes.

De acuerdo con las cifras federales, los hombres concentran el 70.7 por ciento de los casos, mientras que las mujeres representan el 29.3 por ciento del total de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas en la entidad.

De acuerdo al RNPDNO al día de hoy son 3 mil 905 personas desaparecidas/no localizadas en Zacatecas y en todo el país la cifra al 7 de octubre es de 133 mil 785 personas.

Aunque las estadísticas reflejan una reducción significativa respecto al año anterior, organizaciones civiles advierten que la disminución en los registros no necesariamente implica una mejora sustantiva en las condiciones de búsqueda o en la atención a las víctimas, sino que podría estar vinculada con la subdenuncia y la falta de actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas.

Desde 2018, Zacatecas se ha mantenido entre las entidades con mayores índices de desaparición en el país donde colectivos de familiares han reiterado su exigencia al gobierno estatal y federal de reforzar las acciones de rastreo, atención psicológica y acceso a la justicia, al señalar que la mayoría de los casos continúa sin resolverse.