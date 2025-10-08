Zacatecas, estado con menos homicidios dolosos en el país

Por: La Jornada Zacatecas •

Zacatecas se consolidó en septiembre como el estado donde menos homicidios dolosos se registraron, con sólo cuatro casos, lo que representó el 0.2 por ciento del total nacional, de acuerdo con el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) presentado ayer durante La Mañanera del Pueblo, que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con lo informado por la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, en septiembre de 2025 Zacatecas es el estado con menor número de víctimas de homicidio doloso, ya que la incidencia está muy por debajo del promedio nacional de 55.81 casos por entidad federativa.

Figueroa Franco informó que 23 entidades federativas redujeron su promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025, en el que destacó que “Zacatecas se sitúa en el primer lugar, con una reducción de 88 por ciento”.

A esta entidad le siguen Chiapas, con 73 por ciento; Quintana Roo, con 68; Jalisco, con 62; y Nuevo León, con 61 por ciento, como los estados con los mayores avances en la materia.

En el informe nacional se precisó que siete entidades concentran el 51 por ciento de los homicidios dolosos ocurridos en el país durante 2025.

El acumulado de enero a septiembre de 2025 coloca a Zacatecas en el noveno lugar con menor número de homicidios dolosos, con 11 víctimas registradas, equivalente al 0.6 por ciento del total nacional, lo que consolida una tendencia histórica de disminución en este delito de alto impacto.

Respecto al 2021, Zacatecas paso de tener 189 víctimas de homicidio doloso a solo 4 en 2025, lo que significó una reducción del casi 98 por ciento. Mientras que como total acumulado pasó de mil 224 víctimas en 2021 (de enero a septiembre) a mil 119 en el presente año, reduciendo un total de 89.4 por ciento los homicidios dolosos.

La Estrategia de Seguridad y Construcción de Paz del Gobierno del Estado ha trabajado en un enfoque integral basado en la coordinación interinstitucional, el fortalecimiento de las corporaciones policiales y la atención a las causas sociales de la violencia.