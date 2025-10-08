15.2 C
■ El plan ayudará a mitigar los efectos de inundaciones pluviales y fluviales

Dan seguimiento a proyecto de estudio hidrológico e hidráulico

By Erik Herrera
Al encuentro asistieron representantes de Cenapred y la Dirección General de Gestión de Riesgos. Foto: Cortesía

Por: La Jornada Zacatecas •

Ayer, en reunión de trabajo, los gobiernos de México y de Zacatecas dieron seguimiento al proyecto de estudio hidrológico e hidráulico que llevará a cabo en Zacatecas la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de su Instituto de Ingeniería.

El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, explicó que el proyecto permitirá identificar las zonas de riesgo y diseñar estrategias más eficaces para mitigar los efectos de inundaciones pluviales y fluviales.

En el encuentro con representantes del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) y la Dirección General de Gestión de Riesgos, el secretario general de Gobierno destacó la importancia de fortalecer las acciones de prevención, reducir los riesgos y salvaguardar a la población.

El coordinador estatal de Protección Civil, Jorge Gallardo Álvarez, destacó que los trabajos permitirán contar con información técnica y científica para diseñar estrategias más eficaces que contribuyan a la gestión integral de riesgos ante fenómenos hidrometeorológicos.

En la reunión, realizada en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno, participó Enrique Guevara Ortiz, director General de Cenapred; Anahí Elsa Rivera, coordinadora de Políticas Públicas de Cenapred, y Leobardo Domínguez Morales, director de Investigación.

Asimismo, participaron representantes de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (JIAPAZ), de las secretarías de Obras Públicas (SOP) y de Agua y Medio Ambiente (SAMA) y la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado.

