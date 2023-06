Entregan la primera etapa de la Torre de Investigación; estará en el Campus Siglo 21

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

El gobernador David Monreal Ávila solicitó al Rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), Rubén Ibarra Reyes, que ponga orden en los problemas financieros de la institución, a fin de que ello no tenga repercusión en el pago de salario y prestaciones de los docentes.

“Hay algo que yo le he pedido al Rector, que no se habla, pero ojalá que se vaya ordenando poco a poco, porque sí es pesada la situación y nada me gustaría más que cuente con toda la certeza de desarrollo, de crecimiento, y la certeza que deben tener los maestros y maestras de su reconocimiento a través del salario y sus prestaciones”, expresó.

Durante la entrega de la primera etapa de construcción de la Torre de Investigación, que se ubicará en el Campus Siglo 21, el titular del Ejecutivo dijo, al respecto, que de su parte es respetuoso de la vida institucional y llamó a que se atiendan las finanzas porque hay momentos muy convulsos “y me consta que el Rector tiene que dedicarle más de la mitad de su tiempo a la gestión”.

Sobre la obra entregada, informó que la inversión de esta primera etapa de construcción fue de 31 millones de pesos y se realizó con el Fondo de Aportaciones Múltiples, proyecto que beneficiará a 2 mil 760 hombres y 4 mil 823 mujeres, ya que albergará a las licenciaturas en Artes y la Unidad Académica de Gestión Pública.

Sobre este proyecto, la directora del Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas (Inzace), Laura Elvia Bermúdez, expuso que mejorar la infraestructura educativa en la BUAZ implica no sólo la construcción de nuevos edificios, sino también la renovación y modernización de los espacios existentes.

Explicó que la Torre de Investigación Teórica A consta de un sótano, donde va incluido el taller de grabado y escultura, dos aulas y la circulación vertical. En su planta baja, el taller de teatro, danza, servicios sanitarios y áreas administrativas.

En la torre B, en el sótano estarán ubicados tres cubículos, cinco aulas, la circulación vertical y, en su planta baja, los servicios sanitarios, cinco aulas y 20 cubículos; ambas torres son conectadas por un andador en el primer nivel.

Asimismo, en el acto se formalizó la relación contractual y la colaboración entre el gobierno de Zacatecas y la Universidad, en la cual se invertirá, a través del mismo fondo, un monto de 25 millones 270 mil 669 pesos para tres acciones de nivel superior y una de nivel medio superior.

Entre ellas, se concluirá el edificio de la Licenciatura en Cultura Física y Deporte, por un monto superior a los 5.6 millones de pesos; en mantenimiento interinstitucional, se invertirán 9.6 millones, y para la terminación de las Torres de Investigación Teórica, se destinarán 10 millones.

Por su parte, el Rector de la BUAZ, Rubén Ibarra Reyes, recibió la primera etapa de este proyecto de las torres de investigación y reiteró que albergarán a jóvenes de la Licenciatura en Artes y la Unidad Académica de Gestión Pública, ante lo cual reiteró el compromiso de trabajar en conjunto con Gobierno del Estado para lograr un Zacatecas mejor, más justo y equitativo.

También asistieron al evento la secretaria de Educación, Maribel Villalpando Haro; la síndica municipal de la capital, Ruth Calderón Babún, y la diputada Gabriela Evangelina Pinedo Morales.