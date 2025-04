Alumnas de la normal de Teteles piden mesa de diálogo

Estudiantes de la Normal Rural Carmen Serdán, ubicada en el municipio de Teteles, se manifestaron ayer en la ciudad de Puebla para exigir a las autoridades estatales una mesa de diálogo de carácter resolutivo ante los problemas que enfrenta la comunidad del plantel por falta de recursos desde hace tres meses. Una alumna criticó que el secretario de Educación, Manuel Viveros, prefiera estar en actividades de box en vez de atender sus demandas .

- Publicidad -

Además, en un comunicado, las normalistas solicitaron una reunión urgente con Viveros y el subsecretario de Educación Pública, Gonzalo Amador, así como el de Gobernación, Samuel Aguilar, ya que desde febrero no se ha entregado el recurso de los reintegros correspondientes que cubren las necesidades básicas como agua y el alimento.

No tenemos necesidad de estar en la ciudad parando el tránsito, cerrando las calles, molestando al pueblo, somos normalistas e hijas de campesinos, tenemos que estar en clases y prepararnos para ser maestras , argumentó una alumna.