Fortalece Godezac cooperación con Clúster Minero de Zacatecas

Por: La Jornada Zacatecas •

El gobernador David Monreal Ávila encabezó una reunión con integrantes de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y representantes del Clúster Minero de Zacatecas (Clusmin), con el objetivo de fortalecer la cooperación interinstitucional y atender las principales inquietudes del sector en materia de seguridad.

Durante el encuentro, se abordaron temas estratégicos relacionados con las operaciones mineras, el fortalecimiento de la vigilancia en las zonas de actividad industrial y la coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales.

El mandatario reafirmó su compromiso con el impulso a la seguridad pública, como una tarea fundamental para el desarrollo económico; destacó que los esfuerzos de la Mesa Estatal de Construcción de Paz han permitido fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y atender de manera focalizada las regiones donde se desarrolla la actividad minera.

“Nuestro objetivo es claro: garantizar que Zacatecas siga siendo un lugar atractivo para invertir, producir y generar empleo. La seguridad es una responsabilidad compartida, y sólo con la suma de esfuerzos entre el gobierno, las instituciones y el sector productivo podremos consolidar un estado en paz y con oportunidades para todos”, añadió el gobernador.

El secretario de Economía, Jorge Miranda Castro, destacó la importancia de este encuentro como un ejercicio de diálogo, confianza y corresponsabilidad entre el gobierno y la iniciativa privada, en el marco del compromiso de la administración estatal por impulsar la competitividad y el desarrollo sostenible del sector minero.

“En Zacatecas, el sector minero representa uno de los pilares más sólidos de la economía. Desde la Secretaría de Economía estamos convencidos de que el fortalecimiento de la seguridad, la certeza jurídica y la cooperación institucional son elementos indispensables para seguir atrayendo inversión y consolidar un entorno favorable para la industria”, señaló Miranda Castro.

El funcionario agregó que la política económica del estado se centra en transformar el crecimiento en bienestar social, por lo que la colaboración con los sectores productivos es clave para alcanzar ese propósito.

En la reunión participaron autoridades de seguridad de los tres órdenes de gobierno, representantes de empresas mineras con presencia en el estado y directivos del Clúster Minero de Zacatecas.